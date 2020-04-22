كلوب: أخبر لاعبي بالتشكيل قبل يومين من المباراة.. ومناقشة قرارتي بعد انتهائها

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إنه يخبر لاعبيه بتشكيل اللقاء قبل المباراة بيوم أو ربما يومين للاستعداد جيدا لها، مشيرا إلى أنه من غير المسموح مناقشة قراراته سوى بعد المباراة. وذلك في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس".

وصرح كلوب قائلا: "اللاعبون عادة يعرفون التشكيل قبل يوم من المباراة وربما يومين، كل لاعب يعلم إن كان سيشارك أم لا".

وواصل "لم أضع قط الخطة في الفندق وأجعل لاعبي يرونها للمرة الأولى قبل اللعب، أجعلهم يستعدون للمواجهة مبكرا".

وأكمل "أتعامل معهم بشكل فردي، ما يعني إن كان اللاعب لعب في آخر 20 مباراة على التوالي ولن يشارك في المباراة التالية، تلك ليست مشكلة سأستمر في التواصل معه".

وتابع "هناك مداورة طبيعية تتم خلال الموسم، حينما يكون لديك 3 مباريات في الأسبوع، أقوم بتغيير الخط المامي وخط الوسط كثيرا حينها، لا أزعج نفسي بالشرح، أشرح الأمر مرة قبل بداية الموسم، بعد ذلك يكون كل شيء واضحا حينما تبدأ اليوم أو لن تبدأ المباراة المقبلة".

وأردف "يجب علي أن أحكم على الموقف الحالي، لذا أفكر أنه حسنا في المباراة الماضية كانت قوية للغاية عليه، لعب بأداء ممتاز لكن هذا يعني أنه قد لا يلعب المباراة المقبلة بعد 3 أسابيع".

واستطرد "أخبر لاعبي في التدريبات أنه ليس عليهم أن يكونوا سعداء بقراراتي، عليك فقط أن تتقبلها، بعد ذلك عقب المباراة يمكننا أن نتحدث حولها، تلك ليست مشكلة، قبل المباراة لا يمكننا الحديث عنها".

وأضاف "لذا إن اتخذت قراري وحينما نذهب للتدريبات ونجرب التشكيل، وبعد ذلك يأتي اللاعب وينظر نظرة متسائلة، يظهر هذا أن اللاعب لا يفهم موقفنا أن المباراة المقبلة هي الأكثر أهمية".

واستكمل "إن أتى للحديث معي في لحظتها فقد يواجه مشكلة، لكن في التدريبات ولا تبدو سعيدا، لكنني أراك تتدرب جيدا، بعد ذلك في مكتبي عقب المباراة يوم الإثنين يمكننا الحديث، بابي سيظل مفتوحا للحديث عن الأمر".

وأتم "يمكنك أن تقول إنني صديق للاعب بعينه، لكن صدقني يوم المباراة، أنا صديق للـ11 لاعبا فقط المتواجدين وكل الآخرين الذين لديهم وجهات نظر أو انتقادات".

وكان كلوب قد كشف عن أن جورجينيو فينالدوم لاعب وسط فريقه قد أبدى غضبه بعد معرفته بأنه على مقاعد البدلاء ضد برشلونة في إياب نصف نهائي دوري الأبطال للعام الماضي، لكن بعد ذلك شارك اللاعب وسجل هدفين في فوز فريقه برباعية نظيفة، ثم بعد ذلك فاز الحمر باللقب.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا:

مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: استمرار تخفيض رواتب مدربي المنتخبات لحين عودة النشاط

تقرير مغربي: الدفاع الحسني الجديدي يتجه لمقاضاة الأهلي والزمالك

تقرير: مانشستر يونايتد وأرسنال قد يشاركان في دوري الأبطال.. ومعركة قضائية منتظرة

أديبايور: لم أحضر فيروس كورونا إلى توجو فلماذا أتبرع؟

تيلي سانتانا.. خيط الأمل الذي مد البرازيل بالكرة الجميلة والفوز من خلال العقيدة