موليكا لـ في الجول: وسطاء تحدثوا معي للانضمام لـ الأهلي واللعب له سيكون رائعا.. ومازيمبي يعلق

كشف جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي أن من وصفهم بالوسطاء استطلعوا رأيه حول اللعب للأهلي.

وقال موليكا لـFilGoal.com: "وسطاء تحدثوا معي على فترات متباعدة للعب في الأهلي، لكن ليس هناك شيء رسمي".

ولكن المهاجم صاحب الـ20 عاما أوضح "الأهلي ناد كبير مثل مازيمبي، واللعب له سيكون رائعا أيضا. أترك كل الأمور للنادي ولوكيلي".

وأوضح موليكا "قرار رحيلي أو بقائي مرتبط بمازيمبي. أرغب بالطبع في خوض تجربة الاحتراف لكن هذا لن يتم دون موافقة النادي".

وأكمل "الاحتراف في أوروبا حلم لي، خاصة أنني مازلت صغيرا. إذا جاءت الفرصة للعب في ناد إفريقي كبير آخر مثل مازيمبي، سأفكر في الأمر".

اتجه FilGoal.com لسؤال فريديريك كيتينجي المدير الرياضي للعملاق الكونغولي الذي قال: "لم تصلنا عروض رسمية لأي لاعب".

وأكد "الأمور ليست واضحة بالنسبة لمستقبل الفريق في ظل الأزمة الحالية، الخاصة بفيروس كورونا".

وفي وقت سابق، علم FilGoal.com بوجود احتمالية لضم الأهلي مهاجم أجنبي جديد ليجاور أليو بادجي في ظل صعوبة استمرار وليد أزارو مع الفريق بعد نهاية إعارته للاتفاق السعودي.

هذا مع احتمالية استعادة أحد المعارين أحمد ياسر ريان من الجونة أو صلاح محسن من سموحة.

وتجدر الإشارة إلى أن تفكير الأهلي في أي لاعب أجنبي لن يكون سوى بعد معرفة قرار اتحاد الكرة الرسمي بشأن عدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل.

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ويقدم موليكا أداء كبيرا مع مازيمبي منذ انطلاقته مع الفريق قبل عامين، مسجلا 57 هدفا في 89 مباراة، منهم 14 هدفا في 30 مباراة في دوري الأبطال.

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