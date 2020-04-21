فييري: رونالدو البرازيلي أفضل من البرتغالي

يفضل كريستيان فييري نجم إيطاليا السابق رونالدو البرازيلي على كريستيانو رونالدو، مشيرا إلى حسن حظه باللعب بجوار "الظاهرة".

وقال لاعب يوفنتوس وإنتر ميلان السابق في حواره مع صحيفة دايلي ميل الإنجليزية:"روني (رونالدو) صديقي، كنت محظوظا بوجوده كمهاجم معي. كان لديه كل المقومات. كان مُفجرا، قوي جدا، وسريع. بدا كأنه راقص، كأنه يرقص بالكرة".

وواصل فييري "أقول رونالدو البرازيلي أفضل من كريستيانو رونالدو. الأخير أشبه بآلة حرب، محبوب بسبب كل ما يفعل وما يواصل القيام به. كريستيانو يستطيع اللعب حتى 40 عاما بوجود سيجارة بين شفتيه، مثلما يقال في إيطاليا. لديه بنية جسمانية كأنها منحوتة".

قضى "بوبو" أفضل فترات مسيرته في إنتر، لعب مع نيراتزوري 5 مواسم وسجل 103 أهداف في 143 مباراة.

تشارك الملعب مع رونالدو لثلاثة مواسم، قبل أن يرحل البرازيلي إلى ريال مدريد بعد ظفره بكأس العالم 2002.

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