فييري: رونالدو البرازيلي أفضل من البرتغالي

الثلاثاء، 21 أبريل 2020 - 11:06

كتب : FilGoal

رونالدو

يفضل كريستيان فييري نجم إيطاليا السابق رونالدو البرازيلي على كريستيانو رونالدو، مشيرا إلى حسن حظه باللعب بجوار "الظاهرة".

وقال لاعب يوفنتوس وإنتر ميلان السابق في حواره مع صحيفة دايلي ميل الإنجليزية:"روني (رونالدو) صديقي، كنت محظوظا بوجوده كمهاجم معي. كان لديه كل المقومات. كان مُفجرا، قوي جدا، وسريع. بدا كأنه راقص، كأنه يرقص بالكرة".

وواصل فييري "أقول رونالدو البرازيلي أفضل من كريستيانو رونالدو. الأخير أشبه بآلة حرب، محبوب بسبب كل ما يفعل وما يواصل القيام به. كريستيانو يستطيع اللعب حتى 40 عاما بوجود سيجارة بين شفتيه، مثلما يقال في إيطاليا. لديه بنية جسمانية كأنها منحوتة".

أخبار متعلقة
اتحاد الكرة لـ في الجول: لن نشارك في بطولة فيفا بعد الوقوع مع تركيا وإسرائيل إكرامي: لم أتوقع تطور رمضان صبحي بعد عودته لـ الأهلي إكرامي: الغل وراء خسارتنا 6-1 في غانا حوار مثير – حمادة طلبة.. عن "ظلم" حسام حسن و"أكل العيش والحلاوة" من جبهته

قضى "بوبو" أفضل فترات مسيرته في إنتر، لعب مع نيراتزوري 5 مواسم وسجل 103 أهداف في 143 مباراة.

تشارك الملعب مع رونالدو لثلاثة مواسم، قبل أن يرحل البرازيلي إلى ريال مدريد بعد ظفره بكأس العالم 2002.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

حمادة طلبة يتحدث عن "ظلم" حسام حسن

طاهر أبو زيد: الجهة الإدارية أرادت فشل محمود طاهر في الأهلي

إكرامي يحكي كيف تحولت وجهته من نانت إلى فينورد

عادل مصطفى: أبلغوني بالعمل في جهاز منتخب مصر لكن لم يحدث الأمر

إكرامي: لا أريد الاعتزال على الدكة

عادل مصطفى: أصبت بشلل كامل في الأهلي بسبب طبيب

رونالدو
نرشح لكم
أخر الأخبار
إكرامي: لم يكن لي دور في ملف عبد الله السعيد.. فضل الزمالك عن عرض آل الشيخ 4 دقيقة | مصر
أبو زيد: كنا قاسيين على عبد الله السعيد.. واكتشفنا أن قيمته كبيرة 39 دقيقة | مصر
الأهلي لـ في الجول: سيرينو كان ضمن أسماء مرشحة كثيرة واستفسرنا عنه.. وصن داونز يعلق ساعة | إفريقيا
كوكا: كنت أود تمثيل مصر في مسابقة فيفا.. لكن لا يسعني سوى الرفض بعد إعلان القرعة ساعة | المحترفون
مدير المقاصة يحكي.. كيف نجا حسني فتحي من الغرق في الكونغو ساعة | مصر
في الجول يكشف – الاتفاق النهائي بين فايلر والأهلي على تمديد التعاقد.. وأمر يعطل الإعلان الرسمي ساعة | مصر
كانافارو يروي بدايته الصعبة مع ريال مدريد موضحا: عرفت هناك كابيللو الحقيقي 2 ساعة | أوروبا
راشفورد: فترتي مع مورينيو كانت صعبة لكن جعلتني لاعبا أفضل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أسامواه: أشعر بالذنب كل ليلة.. أتمنى لو يعود الزمن لأصلح ما جرى أمام مصر وأوروجواي 2 بعد قرار فيفا.. الأهلي يشكو عبد الله السعيد مجددا لاتحاد الكرة 3 في الجول يوضح – "رفض تعويض النقاز".. لماذا حكم فيفا بمليون و300 ألف دولار تحديدا على الزمالك 4 مرتضى: حدث تواطؤ ضد الزمالك في أزمة النقاز.. سُرقت بعض الأوراق من ملف القضية
قد ينال إعجابك