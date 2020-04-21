إكرامي: الغل وراء خسارتنا 6-1 في غانا

الثلاثاء، 21 أبريل 2020 - 10:31

كتب : FilGoal

محمد نجيب وأحمد شديد قناوي لاعبا منتخب مصر يحاولان اللحاق بأسامواه جيان مهاجم غانا

استعاد شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي ذكريات الخسارة الثقيلة أمام غانا في كوماسي بنتيجة 1-6 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014.

شريف إكرامي

النادي : الأهلي

مصر

قال إكرامي خلال استضافته عبر قناة النهار:"كنت أتمنى دورا أكبر مع المنتخب، ولكن راض بنصيبي وبما حققته، لقد لعبت أساسيا في أصعب فترات الكرة المصرية في ظل توقف الدوري بسبب الثورة، حينها كان الأهلي والزمالك فقط يلعبان في بطولة إفريقيا".

وأضاف "الظروف لم تكن طبيعية في مباراة غانا، نعم منتخب مصر كان يضم أسماء بارزة، ولكن منتخب غانا كان ثقيلا للغاية، ويضم نجوما على أعلى مستوى".

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وتابع "كانت هناك حالة من الغل لدى منتخب غانا بعد الخسارة أمامنا في نهائي كأس الأمم 2010، جعلتهم يقولون من هو منتخب مصر ليفوز بكأس إفريقيا 3 مرات متتالية".

وتطرق شريف إكرامي للحديث عن الجهاز الفني قائلا:"مدرب الحراس زكي عبد الفتاح شخصية عملية، إنه (أمريكاني)، قال لي لا مشكلة، هذا وارد في كرة القدم، سنحاول الفوز في مباراة الإياب، وإذا لم يحدث، فلا مشكلة".

وواصل حارس مرمى الأهلي "كما كان بوب برادلي (مدرب مصر آنذاك) شخصية محترمة للغاية، لقد صرح في المؤتمر الصحفي بأنه المسؤول عن هذه الخسارة الثقيلة".

واستدرك في ختام تصريحاته "لكن برادلي في حديثه للفريق عقب اللقاء، قال لنا إنه حزين من حالة بعض اللاعبين، وأنه كان يتمنى أن يراهم بمستوى أفضل من ذلك".

وشارك إكرامي وكذلك الحارس أحمد الشناوي في المباراة التي أطاحت بأحلام الفراعنة في التأهل لمونديال البرازيل.

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