حوار – أحمد السيد: الزمالك فاوضني كثيرا.. ولم أكن أعرف صلاح عندما راوغني

"ميسي"، هكذا اعتاد مانويل جوزيه تلقيب مدافعه الوفي أحمد السيد خلال سنواته الطويلة في الأهلي.

اللاعب الذي عاصر جوزيه في ولاياته الثلاث ولم يفارق في أي لحظة، تحدّث في حوار مطول عن مسيرته مع القلعة الحمراء، وكواليس علاقته القوية بـ جوزيه، ومفاوضات الزمالك، ويوم أن راوغه محمد صلاح وذلك في حديثه لقناة "أون تايم سبورتس 2".

جوزيه

"كنت الابن المدلل لـ جوزيه، كان يبحني جدا أنا وبركات وأبو تريكة، ويحضر نصف ساعة قبل موعد المران ليمزح معنا".

"لطالما أخبرني أنه ظُلم في مسيرته كلاعب، وأنني أتعرض لنفس الظلم لأنني مدافع وألعب وسط كوكبة من النجوم".

"جوزيه كان يقول لنا دائما: المدافع (مينفعش يكون أخرس)، يجب أن نتحدث كثيرا في الملعب".

"طريقته المفضلة في إنهاء الهجمة هي الـ R2، لا يحب التسديد بوجه القدم أبدا، شاهد أغلب أهداف الأهلي في فترته ستجد التسديدات بهذه الطريقة".

"جوزيه كان يحبني للغاية لدرجة أنه يتجاوز عن بعض هفواتي، كنت عنيفا للغاية في التدريبات، ومرة أرسل أحمد شديد قناوي عرضية، فتدخلت بعنف بقدمي على صدر بركات الذي حاول استلام الكرة. جوزيه لم يلتفت إليّ، بل ذهب لـ شديد قناوي وقال له: العرضية سيئة".

"كما كان جوزيه يكره أن يتأخر اللاعبين عن التدريب ويعاقبهم بشدة لو تأخروا دقيقة واحدة، لكن في إحدى المرات حضرت متأخرا 45 دقيقة كاملة بسبب وجود حادثة سير في الطريق، بدلت ملابسي ودخلت الملعب سريعا وعندما رآني، قال لهم: (معلش الترافيك في مصر سيئ جدا)".

"جوزيه كان مشدودا دائما في مباريات الإسماعيلي أكثر من الزمالك، بسبب المواقف التي حدثت له هناك، بالأخص يوم أن غادرنا في مدرعة شرطة، يومها ظللنا في الملعب 4 ساعات بعد المباراة ولم نغادر سوى الساعة الثانية صباحا".

"عندما خسرنا 0-3 من الإسماعيلي في القاهرة، كان ذلك بسبب عودتنا من اليابان قبلها بيومين، ولم تكن ساعتها البيولوجية منضبطة، ليلة المباراة لم يستطع أي من اللاعبين النوم، وكنا خارج التركيز تماما".

"في هذه المباراة أبو تريكة كان سيموت، وأنا تعرضت لكسر في عظمة العين بسبب أحمد فتحي، وأجريت جراحة استغرقت 9 ساعات، بعدها قام فتحي بمهاتفتي وقال لي: لم أكن أقصد، سحبت قدمي عندما رأيت رأسك، فقلت له: وماذا كان سيحدث في عيني لو كنت تقصد؟".

حسام عاشور

"كنت عائدا من إصابة طويلة، فطلب مني جوزيه خوض مباراة مع فريق الشباب ليتم تجهيزي".

"يومها حضر جوزيه المباراة ليتابع 3 لاعبين: عبد الإله جلال، وفيليكس، وعمرو الحلواني، لكنه انبهر باللاعب رقم 4: حسام عاشور".

"بعد المباراة ذهب إلى زيزو وقال له أريد اللاعب رقم 4 معي في تدريب الفريق الأول غدا".

"كانت المرة الأولى التي أرى عاشور فيها، وكنت مُبهرا، في اليوم التالي خصص جوزيه المحاضرة كاملة للحديث عن عاشور، لم يفهم كيف للاعب في هذا العمر الصغير أن يتمتع بمثل هذا الهدوء واللعب السلس".

"تمريرات حسام عاشور المضمونة كانت بطلب مباشر من مانويل جوزيه".

مفاوضات الزمالك

"الزمالك فاوضني كثيرا خلال مسيرتي لكني لم أوافق أبدا، في 2005 قدموا لي شيكا على بياض، وفي 2012 كنت قد رحلت عن الأهلي، لكن الأهلي هو منزلي الذي تربيت فيه، أنا موجود في الأهلي من 1994".

صلاح

*في موسم 2010\2011 لعب الأهلي أمام المقاولون العرب، مباراة شهدت مراوغة شهيرة تعرض لها أحمد السيد بواسطة هداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الأخيرين: محمد صلاح*

"لم أكن أعرف صلاح وقتها، فهمت خلال المباراة أنه أعسر، ولذا توقعت أنه سيدخل بالكرة نحو العمق كما يفعل شيكابالا، لكني فوجئت بما فعله، انطلق بسرعة كبيرة وراوغني، هو لاعب أكبر من أن أقيّمه أنا".

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