في الجول يكشف خطة اتحاد الكرة لاستكمال الدوري.. وموقف كأس مصر

توقف الدوري المصري في شهر مارس الماضي جراء تفشي فيروس كورونا بعد خوض بعض الفرق لـ17 لقاء وأخرى لـ18 من أصل 34 جولة.

فما هي خطة اتحاد الكرة لعودة النشاط الكروي وما هو موقف كأس مصر هل يستأنف أم يكون مصيره الإلغاء؟

قال مصدر في اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "عقد اتحاد الكرة بكل لجانه عدة اجتماعات وضع خلالها تصورا لاستئناف النشاط".

وأضاف "ننتظر عودة الحياة لطبيعتها في مصر ومن ثم سنقدم تصورنا لوزارة الرياضة والجهات المعنية".

وعن ماهية التصور قال: "تصور عودة الدوري تم وضعه بالمواعيد ويتضمن أيضا فترات توقف حال احتياجنا لها بسبب مشاركة الأندية في البطولات الإفريقية وحال وجود أي تجمع لمنتخب مصر".

وأكمل "سيكون هناك شهر في البداية فترة إعداد لجميع الفرق وسوف يستمر الدوري لشهرين ونصف على أن يستكمل كأس مصر بعد نهاية الدوري".

وتابع "كما حددنا أيضا موعد انطلاق الموسم الجديد بشكل مبدئي وسيكون في شهر أكتوبر المقبل، ولكن القرار النهائي في تلك الجزئية سيكون بعد معرفة موعد تجمع المنتخب الأول والأولمبي في تلك الفترة وموقف البطولات الإفريقية للأندية".

وواصل المصدر حديثه "الدوري سيكون مثل البطولات المجمعة وستكون وزارة الداخلية مسؤولة عن التأمين إلى جانب وزارة الدفاع مع إشراف وزارة الصحة على كل شيء لفحص كل عنصر سيشارك في استئناف النشاط بداية من اللاعبين للمسؤولين".

وأضاف "تم تحديد ملاعب التدريب كذلك لكل الأندية فمن غير الوارد أن يتدرب أي فريق في ملاعب خارج الملاعب المحددة من قبلنا، كما تم تحديد فنادق الإقامة لكل الفرق من أجل فرض المزيد من الرقابة الصحية".

وعن أي مدن سوف تستضيف البطولة أوضح "التصور هو أن يقام الدوري في القاهرة وحال التقسيم سيكون بين القاهرة والإسكندرية".

وأتم "حتى حال تقسيم الدوري بين القاهرة والإسكندرية فهناك تصور آخر لكل الملاعب والفنادق بين المحافظتين موضوع بشكل جيد لاستكمال المسابقة، لكن كل شيء يتوقف على عودة الحياة لطبيعتها والحصول على موافقة وزارة الرياضة على التصور الموضوع".

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