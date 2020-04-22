أحمد عيد: فيريرا أفضل من جوزيه

الأربعاء، 22 أبريل 2020 - 01:58

كتب : FilGoal

جوزفالدو فيريرا مانويل جوزيه

يرى أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا أفضل من مواطنه مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي.

وقال عبد الملك عبر قناة الزمالك: "فيريرا أفضل من جوزيه لعدة أسباب".

وأضاف "جوزيه نجح مع الأهلي وحقق الكثير من البطولات ولكنه جاء في حقبة الجيل الذهبي للقلعة الحمراء".

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وواصل "ولكنه لم ينجح في أي تجربة تدريبية أخرى سواء في السعودية أو إيران أو حتى منتخب أنجولا".

وأكمل "أما فيريرا نجح مع الزمالك في جيل أقل بكثير من جيل الأهلي الذهبي".

وأتم تصريحاته "كذلك نجح في باقي تجاربه التدريبية وآخرها مع السد القطري".

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