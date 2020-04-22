تايمز: خطاب من بي إن لأندية إنجلترا لوقف عملية بيع نيوكاسل

أرسل يوسف العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة بي إن الإعلامية خطابا إلى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز والإدارة والرابطة طالب فيها عدم السماح بعملية بيع نيوكاسل يونايتد نظرا لأن "الحكومة السعودية" هي من سيشتريه.

وكتب يوسف حسبما نقلت صحيفة "تايمز" البريطانية "خطر السماح ببيع نادي كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز للحكومة السعودية لا يمكن تجاهله، نظرا لماضي الدولة في الاستمرار بالسماح بعملية القرصنة الخاصة بقنوات بي أوت كيو، والتأثير المباشر على الاهتمامات التجارية للدوري الإنجليزي الممتاز".

وواصل "التأثير طال أندية الدوري وشركاء البث وكرة القدم بوجه عام، وكشريك متواجد منذ فترة طويلة ومستثمر كبير في الدوري الممتاز نحثكم على التفكير بعناية في كل العواقب على فعل ذلك الأمر".

وأكمل: "إرث خدمات البث غير القانونية استمر في التأثير بكم لفترة"

وتابع "حينما يتم استئناف الموسم في الأشهر المقبلة، كل مباريات الدوري ستبث بشكل غير مشروع عبر خدمات الـIPTV غير المشروعة التي تعمل من خلال شبكة بي أوت كيو، وتم بيعها بكميات كبيرة في السعودية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأردف "وبسبب الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا المستجد على الصناعة الرياضية، يحدث ذلك في وقت يجب على أندية كرة القدم أن تحمي عوائد حقوق بثها أكثر من أي شيء".

كما أرسل خطابا منفصلا إلى إدارة الدوري وغيرها من الإداراتا لمعنية طالب فيه الرابطة أن تطبق اختبارا للملاك والمدراء مع الوضع في الحسبان التدخل المباشر للسعودية فيما يخص تسويق وتشغيل بي أوت كيو.

وتعد مجموعة بي إن هي واحدة من أكبر شركاء البث خارج إنجلترا بالنسبة للدوري الإنجليزي الممتاز، إذ عقد الثنائي شراكة لمدة 3 أعوام مؤخرا بمبلغ 500 مليون جنيه إسترليني.

وكانت شبكة "بي أوت كيو" قد بدأت البث لأول مرة لكل الأحداث الرياضية في عام 2017، قبل أن يتم اتهامها بالقرصنة من شبكة "بي إن سبورتس".

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