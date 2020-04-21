بعد رفض تخفيض راتبه.. تقرير يكشف الجانب الإنساني لـ أوزيل

نشرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية تقريرا عن تبرعات الألماني ميسوت أوزيل صانع ألعاب أرسنال الإنجليزي.

مسعود أوزيل النادي : أرسنال أرسنال

يعد الألماني ميسوت أوزيل الأعلى أجرا في أرسنال الإنجليزي، بعدما كان أغلى لاعب صفوف الجنرز عقب انضمامه منذ 6 مواسم قادما من ريال مدريد الإسباني.

وهُوجم الألماني صاحب الأصول التركية بعدما رفض تخفيض راتبه بنسبة 12.5% بسبب توقف النشاط عقب تفشي فيروس كورونا (طالع التفاصيل).

ويحصل أوزيل على 18.2 مليون جنيه أسترليني سنويا، أي أنه سيخصم منه 2.3 مليون حال تقرر تخفيض راتبه.

وكيله إركوت سوجوت نشر العام الماضي أنواع تبرعات أوزيل المختلفة.

وعد أوزيل زوجته قبل الزواج بإجراء 1000 جراحة للأطفال حول العالم.

إذ زوجته قالت حينها "أثناء العام الماضي قال لي أوزيل أنه أراد إجراء 1000 جراحة للأطفال، وقلت له أن هذا سيكلف ملايين؟ ولكنه رد إذ لم أشارك أموالي الآن متي سأفعل ولمن؟".

كما تضمنت هدية يوم زفافه إطعام 100.000 شخص بلا مأوى في 16 مخيما وملاجئ في تركيا وسوريا.

وعقب التتويج بكأس العالم 2014 رفقة منتخب بلاده دفع 240 ألف جنيه استرليني لتمويل العمليات للأطفال المرضى لعلاج 23 طفلا في البرازيل بالتعاون مع أحد المنظمات.

كما سافر إلى مسقط رأس والده في تركيا "ديفريك" وساهم في بناء أكاديمية لكرة القدم من خمسة طوابق للمدينة، بالإضافة إلى عمله في أكثر من جمعية خيرية للأطفال.

وأتم سوجوت "ميسوت يحب مساعدة الأطفال، أصبح صديقا عظيما لطفل يعاني من سرطان. بشكل مأساوي، مات تشارلي قبل سبعة أشهر وموت الصبي أثر عليه حقا".

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