تقرير: يونايتد حاول ضم سانشو في 2017.. واللاعب رفض

الثلاثاء، 21 أبريل 2020 - 19:26

كتب : FilGoal

جادون سانشو - بوروسيا دورتموند - الدوري الألماني

رغم المحاولات بقوة لضم جادون سانشو في الموسم المقبل، إلا أن مانشستر يونايتد كانت له رغبة سابقة في ضم اللاعب الشاب قبل عدة سنوات.

وذكرت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" أن يوناتيد حاول قبل 3 سنوات ضم سانشو عندما كان لاعبا في مانشستر سيتي وقبل انضمامه لنادي بوروسيا دورتموند الألماني.

إلا أن سانشو الذي كان يبلغ وقتها 17 عاما فقط، لم يوافق على الانضمام لمانشستر يونايتد بسبب شعوره أنه لن يحصل على فرصة للمشاركة كثيرا مع الفريق الأول.

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وكان ذلك في حقبة المدير الفني جوزيه مورينيو.

ليذهب في العام نفسه إلى دورتموند ويبدأ رحلة من التألق مع الفريق الألماني.

وفي الموسم الحالي سجل النجم الإنجليزي الشاب 17 هدفا وقدم 19 تمريرة حاسمة في 35 مباراة مع دورتموند.

وترغب العديد من الأندية الإنجليزية في ضم سانشو وعلى رأسهم مانشستر يونايتد، وأيضا تشيلسي وليفربول.

إلا أن التقارير الإنجليزي تشير إلى تفضيل اللاعب الشاب الانضمام لقلعة الشياطين الحمر.

ويحاول دورتموند التسك بلاعبه الشاب وإقناعه بعدم الرحيل إلى مانشستر يونايتد وذلك بعرض زيادة راتبه السنوي من 6 ملايين يورو إلى 10 ملايين.

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