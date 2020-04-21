سبورت: كوتينيو قريب جدا من تشيلسي

اقترب صانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو من الانضمام لصفوف تشيلسي الإنجليزي بداية من الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن كوتينيو المعار حاليا من برشلونة إلى بايرن ميونيخ الألماني اقترب من الاتفاق مع تشيلسي للانضمام لهم الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة إن تشيلسي على وشك الاتفاق مع برشلونة لضم كوتينيو في الموسم المقبل.

وقد يصل سعر انضمام كوتينيو لتشيلسي إلى 79 مليون جنيه إسترليني بفارق 66 مليون جنيه إسترليني عن المبلغ الذي دفعه برشلونة لشراء اللاعب البرازيلي من ليفربول.

ويسعى برشلونة لبيع كوتينيو والحصول على مبلغ مالي كبير بعض الشيء من أجل تمويل صفقة شراء لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان.

ويرى فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي أن انضمام كوتينيو لفريقه سيرتقي بالبلوز إلى المستوى الأعلى ليصبح منافسا لليفربول ومانشستر سيتي.

كوتينيو البالغ من العمر 27 عاما انضم بداية الموسم الحالي لصفوف بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة وقدم مستوى جيد مسجلا 8 أهداف وقدم أيضا 6 تمريرات حاسمة.

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