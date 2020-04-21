سبورت: كوتينيو قريب جدا من تشيلسي

الثلاثاء، 21 أبريل 2020 - 18:21

كتب : FilGoal

روبيرت ليفاندوفسكي - فيليبي كوتينيو - بايرن ميونيخ

اقترب صانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو من الانضمام لصفوف تشيلسي الإنجليزي بداية من الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن كوتينيو المعار حاليا من برشلونة إلى بايرن ميونيخ الألماني اقترب من الاتفاق مع تشيلسي للانضمام لهم الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة إن تشيلسي على وشك الاتفاق مع برشلونة لضم كوتينيو في الموسم المقبل.

وقد يصل سعر انضمام كوتينيو لتشيلسي إلى 79 مليون جنيه إسترليني بفارق 66 مليون جنيه إسترليني عن المبلغ الذي دفعه برشلونة لشراء اللاعب البرازيلي من ليفربول.

ويسعى برشلونة لبيع كوتينيو والحصول على مبلغ مالي كبير بعض الشيء من أجل تمويل صفقة شراء لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان.

ويرى فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي أن انضمام كوتينيو لفريقه سيرتقي بالبلوز إلى المستوى الأعلى ليصبح منافسا لليفربول ومانشستر سيتي.

كوتينيو البالغ من العمر 27 عاما انضم بداية الموسم الحالي لصفوف بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة وقدم مستوى جيد مسجلا 8 أهداف وقدم أيضا 6 تمريرات حاسمة.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

فان بيرسي: لم أتوقع رحيلي عن يونايتد بهذه الطريقة

أمونيكي يختار مصريا وحيدا في تشكيل إفريقيا التاريخي

فييري: رونالدو البرازيلي أفضل من البرتغالي

اتحاد الكرة يعتذر عن عدم المشاركة في بطولة فيفا الإلكترونية

إكرامي: الغل وراء خسارتنا 6-1 في غانا

حمادة طلبة يتحدث عن "ظلم" حسام حسن

كوتينيو بايرن ميونيخ تشيلسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأهلي يقرر عدم المساس برواتب العمال.. وخطة لصرف عقود اللاعبين 11 دقيقة | الدوري المصري
نصري يهاجم ديشامب: أحضروا جوارديولا لتدريب فرنسا وستشاهدون المتعة 14 دقيقة | أوروبا
جارديان: أشلي يونج يوافق على تمديد إعارته مع إنتر 24 دقيقة | أوروبا
قصة أغرب لاعب إسباني.. تزوج في السادسة عشر ولا يمتلك هاتفا وهدد بالاعتزال 34 دقيقة | أوروبا
سبورت: كوتينيو قريب جدا من تشيلسي 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نور الدين نيبت: سر عدم انتقالي لـ ريال مدريد دُفن.. وحققت مع ديبورتيفو ما لم يتوقعه أحد 50 دقيقة | إفريقيا
اختبار في البيت – هل تعرف ملاعب أندية الدوري الإسباني؟ ساعة | أوروبا
طفل يصمم قميص فريق إيطالي للموسم المقبل 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أسامواه: أشعر بالذنب كل ليلة.. أتمنى لو يعود الزمن لأصلح ما جرى أمام مصر وأوروجواي 2 بعد قرار فيفا.. الأهلي يشكو عبد الله السعيد مجددا لاتحاد الكرة 3 في الجول يوضح – "رفض تعويض النقاز".. لماذا حكم فيفا بمليون و300 ألف دولار تحديدا على الزمالك 4 مرتضى: حدث تواطؤ ضد الزمالك في أزمة النقاز.. سُرقت بعض الأوراق من ملف القضية
قد ينال إعجابك