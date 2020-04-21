نور الدين نيبت: سر عدم انتقالي لـ ريال مدريد دُفن.. وحققت مع ديبورتيفو ما لم يتوقعه أحد

كان المغربي نور الدين نيبت أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإسباني في الحقبة الذهبية لديبورتيفو لا كورونا.

نيبت كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لريال مدريد في صفقة وصفها بالحلم لما لا وهو سيرتدي قميص النادي الذي طالما عشقه.

وتحدث نيبت لصحيفة "المنتخب" المغربية قائلا: "كان الانتقال لريال مدريد حلما كبيرا لي وأنا راض عما حدث في النهاية".

وأضاف "مؤخرا رحل لورينزو سانز رئيس ريال مدريد وقت المفاوضات ويبدو أن حقيقة عدم انتقالي والسر دُفن معه لأنه صدقوني بعد كل تلك السنوات لم أعرف الحقيقة".

وأكمل "هناك من يقول إن رئيس لا كورونا أوجوستو ليوندورو كان يرى أن خروجي من النادي مستحيلا لذلك وضع شروطا تعجيزية من الناحية المالية أمام ريال مدريد لعدم إتمام الصفقة".

وأضاف لاعب أسود الأطلس السابق "مدرب ريال مدريد جون توشاك كان يؤمن إنني سأشكل ثنائية في قلب الدفاع قوية مع فيرناندو هيير".

لكن بعد فشل الانتقال حقق نيبت ورفاقه إنجازا تاريخيا في عام 2002 وأمام ريال مدريد نفسه.

كان ريال مدريد يحتفل بمئويته وبطولة كأس الملك تحتفي بمئويتها أيضا والنهائي يقام بين ديبورتيفو واللوس بلانكوس على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو.

في ذلك الوقت فجر الضيوف مفاجأة وفاز لا كورونا بهدفين لهدف في لقاء صعق ريال مدريد.

وقال نيبت: "كل شخص توقع تتويج ريال مدريد بالكأس لكننا باغتناهم بقوة وسجلنا هدفين ثم دافعنا بضراوة فلم يفلح ريال مدريد بوجود زين الدين زيدان وراؤول جونزاليس ولويس فيجو سوى هز شباكنا مرة وحيدة".

وأتم "هذا الكأس كان الثاني في تاريخ ديبورتيفو".

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