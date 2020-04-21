نيفيل وكاراجير يشنان هجوما ناريا على أوزيل

شن جاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد السابق وجيمي كاراجير مدافع وقائد ليفربول السابق هجوما حادا على ميسوت أوزيل لاعب وسط أرسنال بسبب عدم قبوله بتخفيض راتبه بنسبة 12.5% بعد توقف الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا.

مسعود أوزيل النادي : أرسنال أرسنال

بدأ كاراجير الحديث عبر سكاي سبورتس قائلا: "وكيل أعماله لم يساعده حينما قال منذ 3 أو 4أسابيع إنه سينتظر ويرى ما سيحدث في أرسنال، لطالما شعرت أن تلك المشكلة ستحدث".

وأضاف "هناك لاعبين قد يرفضون إما لأنه صغير السن ولن يحقق أي عائد او لاعب في نهاية عقده، لكن أن يفعلها صاحب أعلى راتب في الفريق؟".

وواصل "بقية اللاعبين اتفقوا سويا وعليك أن تكون معهم، الأمر أشبه بهدف عكسي، دعاية سلبية سيئة للغاية".

وأكمل "لن أتحدث عما جناه من أرسنال، أو ألوم من يدفع له، لكن اللاعب صاحب الراتب الأكبر عليه أن يكون المثل الأعلى للجميع".

أوزيل واحد من 3 لاعبين في أرسنال رفضوا تخفيض رواتبهم قبل رؤية التأثير الفعلي لتوقف النشاط على إيرادات النادي الإنجليزي.

وكان وكيل أوزيل يُدعى إيركوت سوجوت قال في وقت سابق إن اللاعبين لا ينبغي عليهم الموافقة على خفض رواتبهم في ظل إمكانية تحقيق الأندية ذات الأرباح التي حققوها العام الماضي.

ليلتقط نيفيل طرف الحديث ويقول بدوره: "المبدأ هو أن تكونوا سويا كمجموعة أنتم فريق في الملعب وخارجه".

ويتابع "لن أحب الأمر إن كنت واحدا من 3 لاعبين لم يوافقوا على تقليل رواتبهم، أن أكون معزولا عن البقية، حينما تصوت مجموعة اللاعبين فعليك أن تكون ضمن المجموعة".

وأتم "الأمر يوضح ما يحدث في أندية الدوري حاليا، كرة القدم تأكل بعضها البعض، معظم الأندية واللاعبين ليسوا في حرب لكنهم في معركة كبيرة، اللاعبون لا يثقون في الأندية وذلك مجرد مثال آخر على الوضع".

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