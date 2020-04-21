الأهلي لـ في الجول: سيرينو كان ضمن أسماء مرشحة كثيرة واستفسرنا عنه.. وصن داونز يعلق

الثلاثاء، 21 أبريل 2020 - 13:11

كتب : أحمد الخولي فادي أشرف

جاستون سيرينو ضد أحمد فتحي في لقاء الاهلي وصن داونز

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي أن جناح صن داونز الجنوب إفريقي جاستون سيرينو، كان ضمن الأسماء المرشحة للانضمام للقلعة الحمراء.

وقال توفيق لـFilGoal.com: "الأهلي يفتح باب المفاوضات عادة بشكل مبكر لتلبية طلبات الجهاز الفني".

وشدد "في كل مركز، يكون لدينا لاعب واثنين وثلاثة مرشحين. نرى إمكانية ضم كل الأسماء المتاحة من حيث موافقة اللاعبين أو إمكانية التفاوض مع ناديهم".

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وكشف "جاستون سيرينو كان ضمن الأسماء المرشحة للانضمام للأهلي، ضمن أسماء كثيرة".

وأتم "استفسرت بالفعل من صن داونز حول موقف اللاعب".

واتجه FilGoal.com لسؤال خالد علي المنسق الإعلامي لنادي صن داونز الذي قال: "بالفعل، الأهلي استفسر عن موقف سيرينو".

وأوضح "هناك علاقة جيدة بين الناديين، والأهلي سلك الطرق الشرعية وتواصل معي عن طريق إدارته وجهازه الفني عن موقف اللاعب".

وشدد "أوصلت الموضوع لإدارة النادي، ولكنها أوضحت أنه لا يوجد إمكانية لبيع سيرينو في الوقت الحالي".

وأكد "سيرينو لاعب محوري لدينا، كما جدد عقده مؤخرا لمدة 3 سنوات مع الفريق، بقائه هام لأننا نخطط للفوز بدوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل".

وأتم "العلاقة بين الأهلي وصن داونز رائعة، وهناك احتمالية لتعاون مستقبلي بين الناديين".

سيرينو الأوروجوياني يبلغ من العمر 29 عاما ويلعب في مركز الجناح على الطرفين، كما يجيد كمهاجم.

اللاعب السابق لسان لويس في تشيلي وبوليفار في بوليفيا، يتألق رفقة صن داونز منذ يناير 2018، مسجلا 22 هدفا وصانعا 26 في 90 ظهور بقميص البرازيليين.

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