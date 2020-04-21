كانافارو يروي بدايته الصعبة مع ريال مدريد موضحا: عرفت هناك كابيللو الحقيقي

روى فابيو كانافارو نجم إيطاليا السابق كيف عانى من صعوبات للتأقلم على الحياة في العاصمة الإسبانية، مشيرا إلى أنه اكتشف جانبا جديدا من المدرب فابيو كابيللو حين ارتدى قميص الفريق الملكي.

وقال كانافارو في حوار مع سكاي سبورت إيطاليا:"لم يكن الأمر سهلا في البداية، عشت 3 أشهر صعبة هناك. يلعبون في إسبانيا كرة قدم مختلفة تماما، تعتمد على الفردية أكثر وليس الفريق ككل".

وواصل كانافارو الذي انتقل من يوفنتوس إلى ريال مدريد بعد تتويجه بكأس العالم 2006 "كنا نقترب من عيد الميلاد ولم أجد بعد مكانا لأعيش فيه، كنت أقطن في فندق. اجتمعت بكابيللو وقلت له لا أتحمل أكثر من ذلك، طلبت منه إراحتي, نظر لي وقال بوضوح: أنت لا تفهم، لن أدعك خارج الفريق".

وأتم المدافع الحائز على الكرة الذهبية في 2006 "في مدريد بدأت أدرك قدراته، هناك عرفت كابيللو الحقيقي. في يوفنتوس، كان يمتلك فريقا قويا جدا، في نهائي المونديال ضد فرنسا، لاعبون كثر في إيطاليا كانوا من يوفنتوس. فزنا بالدوري الإسباني بعدما عوضنا تأخرنا بسبع نقاط عن برشلونة".

لعب كانافارو (46 عاما) 3 مواسم في ريال مدريد قبل أن يعود إلى يوفنتوس ليقضي عاما ثم ارتدى قميصي الأهلي الإماراتي وبينيجال توسكرز الهندي قبل أن يعلق حذاءه في 2012.

كانافارو هو المدافع الوحيد في التاريخ الذي نال الكرة الذهبية، اقتنصها بعد أداء مذهل في مونديال ألمانيا الذي قاد فيه الأوزوري للقب.

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