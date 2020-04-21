سكولز: بوجبا يشبه جيرارد

أشاد بول سكولز نجم مانشستر يونايتد السابق ببول بوجبا اللاعب الحالي للفريق، مشبها إياه بستيفن جيرارد أيقونة ليفربول.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وقال الإنجليزي في حوار إذاعي لنادي مانشستر يونايتد:"لعبت قليلا مع بول والكل يعرف الموهبة التي يمتلكها".

وواصل "كان رائعا في يوفنتوس، وفي فرنسا خلال كأس العالم وكان جيدا في أوقات كثيرة هنا (مع يونايتد) أيضا".

وأتم "يستطيع القيام بكل شيء كلاعب وسط، ربما تشبهه بجيرارد بسبب السرعة، القوة، والمهارة. يستطيع فعل كل شيء بلا شك".

لعب بوجبا مع سكولز في ولايته الأولى مع مانشستر يونايتد وجاور بيرلو لمدة 3 مواسم في يوفنتوس.

وبات بوجبا من أفضل لاعبي الوسط في العالم وأغلى نجم في تاريخ يونايتد.

استعاده الأخير من يوفنتوس في 2016 مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

فان بيرسي: لم أتوقع رحيلي عن يونايتد بهذه الطريقة

أمونيكي يختار مصريا وحيدا في تشكيل إفريقيا التاريخي

فييري: رونالدو البرازيلي أفضل من البرتغالي

اتحاد الكرة يعتذر عن عدم المشاركة في بطولة فيفا الإلكترونية

إكرامي: الغل وراء خسارتنا 6-1 في غانا

حمادة طلبة يتحدث عن "ظلم" حسام حسن