في الجول يكشف سبب رفض اتحاد الكرة المشاركة في بطولة فيفا الإلكترونية

أوضح محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المسيرة لأعمال الاتحاد المصري لكرة القدم أن الاتحاد استقر على الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة فيفا الإلكترونية للمنتخبات.

وقال فضل لـFilGoal.com:"قررنا عدم المشاركة".

وعلم FilGoal.com أن قرار اتحاد الكرة جاء بعد وقوع مصر في مجموعة واحدة مع مع تركيا وإسرائيل ورومانيا.

وقسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" العالم إلى مناطق وبسبب التقارب الجغرافي وقعت مصر مع تركيا وإسرائيل.

وينظم فيفا البطولة عبر لعبة FIFA20 في ظل توقف مباريات كرة القدم بعد تفشي فيروس كورونا في العالم.

وكان مفترضا أن يمثل مصر في البطولة أحمد حسن "كوكا" لاعب أولمبياكوس اليوناني وأحمد الشيخ لاعب الأهلي ورامي سعد المصنف رقم 21 على مستوى العالم وإسلام سامي المصنف رقم 432.

واعتذر أحمد الشيخ عبر صفحته عن عدم المشاركة في البطولة، فيما قرر الأهلي عدم مشاركة اللاعب معللا أن الجهة المسؤولة لم تخاطب النادي. (التفاصيل)

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