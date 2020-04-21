إكرامي: لم أتوقع تطور رمضان صبحي بعد عودته لـ الأهلي

الثلاثاء، 21 أبريل 2020 - 10:38

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - الأهلي

فاجأ رمضان صبحي لاعب الأهلي زميله شريف إكرامي حارس مرمى الفريق خلال الفترة الماضية.

رمضان صبحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال إكرامي عبر قناة النهار:"رمضان صبحي حاليا 23 سنة، لذا لا تعلو أي مصلحة على المصلحة الفنية، لابد أن يتواجد في المكان الذي يساعده على التطور".

وأضاف "لم أتوقع تطور رمضان صبحي بعد عودته للأهلي، مع (ريني) فايلر تطور ولعب كأس الأمم وتألق، وأرقامه تحسنت مع الأهلي".

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وأشار الحارس المخضرم "الخطوة القادمة لرمضان هل سيكون الأفضل أن يستمر في نفس أجواء الدوري أم يخوض تجربة احترافية جديدة بعد اكتساب حساسية المباريات واستعاد ثقته نتيجة عدم المشاركة لفترة طويلة، أم البحث عن ناد آخر يضمن معه المشاركة أساسيا والاحتكاك أعلى، كل هذه الحسابات لدى رمضان صبحي".

ويلعب رمضان صبحي للأهلي معارا من هدرسفيلد تاون الإنجليزي منذ يناير 2019 وحتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح رمضان في تصريحات سابقة أنه يرغب في العودة للعب في القارة العجوز.

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