إنتر يحدد طلباته لبيع مارتينيز إلى برشلونة

الإثنين، 20 أبريل 2020 - 18:44

كتب : FilGoal

لاوتارو

حدد نادي إنتر ميلان طلباته من برشلونة للموافقة على بيع مهاجمه لوتارو مارتينيز إلى الفريق الإسباني.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن إنتر ميلان يريد ضم ثنائي من برشلونة ضمن صفقة انتقال المهاجم الأرجنتيني للفريق الكتالوني.

ويريد إنتر الحصول على الثنائي نيلسون سيميدو الظهير الأيمن البرتغالي، وكارليس ألينا الجناح الإسباني ضمن الصفقة.

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بجانب الحصول على مبلغ مالي كبير سيتم التفاوض عليه مع برشلونة.

ويمتلك مارتينيز البالغ من العمر 22 عاما شرطا جزائيا في تعاقده مع إنتر يبلغ أكثر من 100 مليون يورو.

وفي حالة توصل الطرفين لاتفاق بشأن مارتينيز سيقل هذا السعر إذا انضم الثنائي سيميدو وألينا إلى إنتر.

ويقضي لاوتارو موسمه الثاني فقط في إيطاليا بعد رحل عن نادي راسينج الأرجنتيني في 2018 لينضم إلى إنتر.

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وشارك المهاجم في 66 مباراة مع إنتر وسجل 25 هدفا وأرسل 5 تمريرات حاسمة.

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لاوتارو إنتر ميلان
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