بيلد: زيدان يعطي الضوء الأخضر للتعاقد مع ألابا

الإثنين، 20 أبريل 2020 - 18:19

كتب : FilGoal

دافيد ألابا - بايرن - أوجسبورج

منح زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الضوء الأخضر لناديه للبدء في التفاوض لضم دافيد ألابا مدافع بايرن ميونيخ الألماني.

ديفيد ألابا

النادي : بايرن ميونيخ

ريال مدريد

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن زيدان أعطى ريال مدريد الضوء الأخضر للتعاقد مع الظهير الأيسر النمساوي في فترة الانتقالات المقبلة.

ورغم أن ألابا لا يزال في تعاقده أكثر من موسم مع بايرن إلا أن ريال مدريد سيحاول ضمه لتدعيم الجبهة اليسرى في الفريق.

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ومن المتوقع أن يغادر ألابا بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الجاري بسبب وجود أكثر من لاعب في مركزه مثل الفرنسي لوكاس هيرنانديز، والظهير الشاب ألفونسو دايفز.

رغبة ريال مدريد في ضم ألابا لتدعيم الجبهة اليسرى في الفريق في ظل رحيل مارسيلو المتوقع بنهاية الموسم الجاري، وأيضا لقدرته على اللعب في مركز قلب الدفاع والظهير الأيسر.

ألابا البالغ من العمر 27 عاما انضم لشباب بايرن ميونيخ عام 2008 قادما من أستوريا فيينا النمساوي.

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