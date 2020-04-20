اختبار في البيت – ما الملعب الذي استضاف هذه المباريات لمنتخب مصر؟

الإثنين، 20 أبريل 2020 - 17:53

كتب : FilGoal

اختبار في البيت

هل أنت مُشجع قوي الذاكرة لمنتخب مصر؟ لو كانت الإجابة نعم، فسيكون هذا الاختبار ممتعا لك.

تمتلك مصر ملاعبا في كل محافظة تقريبا، مما سمح للفراعنة بخوض مبارياتهم تاريخيا في أنحاء مختلفة من البلاد.

يظل استاد القاهرة هو البيت الأول لمنتخب مصر، لكنه ليس معقله الوحيد.

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هيا بنا إلى اختبار الملاعب.

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