سون يبدأ خدمته العسكرية في سلاح البحرية

الإثنين، 20 أبريل 2020 - 17:46

كتب : FilGoal

سون أثناء تدريبه العسكري - الصورة من وكالة يونهاب الكورية

بدأ الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنام الإنجليزي خدمته العسكرية مع بلاده، مستغلا فترة توقف النشاط الرياضي في العالم بسبب فيروس كورونا.

سون هيونج مين

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

سون حظى بتقليص مدة الخدمة العسكرية الإجبارية لمدة شهر بدلا من عامين بعد قيادته منتخب بلاده للفوز بدورة الألعاب الآسيوية 2018.

وقرر سون بالاتفاق مع توتنام استغلال حالة توقف النشاط الكروي في إنجلترا، لكي يُنهي خدمته العسكرية.

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ويقضي سون صاحب الـ 27 عاما خدمته العسكرية في وحدة لمشاة البحرية في جزيرة جيجو ولمدة 3 أسابيع، وفقا لوكالة يونهاب الكورية للأخبار.

وسيبقى سون في المخيم حتى الثامن من شهر مايو المقبل، لتنتهي بعدها فترته في التجنيد.

ويستمر التدريب لمدة 4 أسابيع للجيش ولكن 3 أسابيع لمشاة البحرية والقوات البحرية.

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