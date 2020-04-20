مصدر بالإسماعيلي لـ في الجول: لن نستغنى عن عبد الرحمن مجدي

كشف مصدر مسؤول بالنادي الإسماعيلي عن تمسك إدارة النادي باستمرار عبد الرحمن مجدي.

عبدالرحمن مجدي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

ونفى المصدر لـ FilGoal.com صحة وجود مفاوضات من جانب النادي للاستغناء عن اللاعب لأي فريق.

وقال المصدر: "كيف نستغني عن عبد الرحمن مجدي ونحن من جدد معه قبل الموسم الحالي".

وتابع "متمسكون باستمراره في الفريق ولا صحة لوجود أي مفاوضات لرحيله".

وأضاف مصدر الإسماعيلي "عقد عبد الرحمن مجدي مع النادي مستمر لخمسة مواسم بما فيها الموسم الجاري".

وشدد "اللاعب ضمن من يحتاجه الفريق ونسعى للتدعيم قبل انطلاق الموسم المقبل، سعيا للحصول على بطولة".

وكشف "سبق وأصدر النادي بيانا يؤكد فيه عدم الاستغناء عن أي لاعب أساسي قبل تحقيق بطولة".

وأتم تصريحاته "الإدارة تعلم أن ما يحدث ما هو إلا طريقة بعض وكلاء اللاعبين ومن يريد التأثير على استقرار النادي".

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