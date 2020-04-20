10 سنوات على سجن مورينيو لـ ميسي

10 سنوات مرت على فوز إنتر ميلان التاريخي على برشلونة 3-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الليلة التي لقن فيها جوزيه مورينيو درسا للفريق الذي لا يقهر.

انتصار إنتر ميلان المثير على برشلونة كان صداما تاريخيا بين فلسفتين مختلفتين، واحدة في تسير في خطواتها للسيطرة على العالم ما يعني نهاية أيام الأخرى.

ومع الدقائق الأولى في المباراة وتقدم بيدرو رودريجيز لبرشلونة، كان الظن أن النتيجة ستكون في صالح فلسفة جوسيب جوارديولا الصاعدة.

لكن بأداء استثنائي من مايكون وويسلي شنايدر ودييجو ميليتو، عاد إنتر في النتيجة وفاز 3-1.

وخلف هذا الأداء، كان يقف جوزيه مورينيو الذي حققت فلسفته انتصارا معنويا مع النتيجة التي مهدت للتتويج الأوروبي الأول لإنتر ميلان منذ 45 عاما.

دخل إنتر ميلان المباراة بتشكيل مكون من خوليو سيزار في حراسة المرمى مع خط دفاع مكون من مايكون وصامويل ولوسيو وخافيير زانيتي.

وخط الوسط ضم تياجو موتا وكامبياسو وويسلي شنايدر.

وفي الهجوم، لعب صامويل إيتو مع جوران بانديف ودييجو ميليتو.

غير مورينيو من مراكز لاعبيه داخل الملعب، لتتوافق مع تحركات لاعبي برشلونة.

فخلال المباراة، منح مورينيو تعليماته لبانديف لينضم إلى ثلاثي خط الوسط، مع اقتراب إيتو من ميليتو في الهجوم.

ويحكي الاستثنائي عن خطته في المباراة التي غيرت كثيرا في خريطة كرة القدم، لتنهي سيطرة برشلونة بعد موسم حقق فيه جوارديولا السداسية.

"إبراهيموفيتش كان يتمركز بين قلبي الدفاع، ويتحرك ميسي على الجانب الأيمن لكن مع حرية في التحرك".

"داني ألفيش كان قادرا على تشكيل جبهة هجومية على الجانب الأيمن، ليدخل وقتها ميسي إلى العمق، وكانت هذه أول المشاكل التي بحثنا عن حل لها".

"لو كلفنا زانيتي بمراقبة ميسي، ففي هذه الحالة سنفتح المساحة لداني ألفيش ليهاجم بحريته، ويتحرك معه بانديف لنخسر واحد من مهاجمينا الثلاثة".

"لذلك كانت المشكلة واضحة أمامنا، لا يمكن لميسي أن يكون حرا في التحرك بين الخطوط".

"أتذكر أن الصحافة الإيطالية استخدمت كلمة لوصف خطتنا لإيقاف ميسي، ترجمتها هي السجن".

"سجنا ميسي دون اللعب بطريقة رجل لرجل، زانيتي وموتا وكامبياسو كلهم كانوا ملزمين بالتعامل مع ميسي بناء على المكان الذي يتحرك فيه".

"حتى شنايدر كان يشارك أحيانا إذا تحرك ميسي للجانب الآخر من الملعب".

"لذلك كان يجب أن تكون خطوطنا متقاربة وألا نمنحهم المساحة، كان يجب أن نتقبل حقيقة أنهم سيمتلكون الكرة أكثر منا لكن علينا ألا نسمح لهم بصناعة فرص".

كيف تسجل في برشلونة؟

"الجزء التالي من الخطة كان كيف نسجل لأننا كنا نلعب على أرضنا ونحتاج الأهداف".

"خطتنا كانت استغلال المساحة في العمق بين داني ألفيش وماكسويل اللذين كانا يتحركان على خط التماس لتوسيع الملعب، ولذلك كان يجب أن نمتلك لاعبين في هذه المساحة بصرف النظر عن مراكزهم الحقيقية داخل الملعب".

"لدينا مايكون الذي كان استثنائيا في هذه الليلة ليستغل هذه المساحات، خاصة أن ماكسويل لم يكن بنفس القوة دفاعيا".

"كان ثنائي دفاع برشلونة جيرارد بيكيه وكارليس بويول مكشوفا أمامنا، وامتلكنا السرعات التي لم يواجه برشلونة مثلها في الدوري الإسباني ولذلك كنا قادرين على التحول سريعا بثلاثة أو أربعة لاعبين من دفاعنا المنتظم لمنطقة جزاء برشلونة".

"واعتقد أن خطتنا نجحت، مع النظر لأن استحواذنا على الكرة كان 30% فقط ولكننا كنا قادرين على صناعة فرص أكثر وتسجيل أهداف أكثر وتحكمنا في الإيقاع".

مايكون رجل المباراة

"برشلونة فريق جيد في الضغط بعد خسارة الكرة مباشرة لقتل الهجمات المرتدة للمنافسين، ولكننا كنا جاهزين لمهاجمة المساحات خلفهم وامتلكنا اللاعبين الجاهزين".

"كنت أعلم أن مايكون هو القادر على الوصول بسرعة، لكننا كنا نحتاج أيضا بانديف وشنايدر".

"لذلك كان ميليتو يحصل على الكرة ويتحرك بها للطرف في انتظار وصول مايكون أولا، وبعدها يلحق بها بانديف وشنايدر".

"ثنائي وسط برشلونة كيتا وبوسكيتس فشلا في التعامل مع سرعة مايكون، ولم يتوقع برشلونة أنه سيكون اللاعب الذي نهاجم به".

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