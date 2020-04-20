يويفا: من السابق لأوانه إلغاء الموسم

الإثنين، 20 أبريل 2020 - 16:04

كتب : FilGoal

يويفا

أصر ألكسندر سيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أنه من المبكر إعلان إلغاء الموسم.

وانتشرت عدة تقارير عن فرضيات من أجل استئناف كرة القدم، لكن سيفيرين أوضح مناقشتهم لجميع الخيارات من أجل استئناف اللعب.

وقال سيفيرين في تصريحات لصحيفة كورييري ديلا سيرا: "من السابق لأوانه القول أننا لا نستطيع إكمال الموسم".

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وتابع "سيكون تأثير ذلك هائلا، يجب أن نتحرم قرارات السلطات وننتظر حتى يمكننا اللعب من جديد".

وأوضح رئيس يويفا "لا يمكننا أيضا الانتظار حتى نهاية عام 2020 لإنهاء الموسم لأن لذلك تأثير سلبي على الموسم المقبل".

وكشف سيفيرين "نقوم بسلسلة من الخيارات، استنادا إلى تواريخ لاستئناف المسابقات، لكن سيكون من الصعب إنهاء الموسم في سبتمبر أو أكتوبر".

وأتم تصريحاته "نهاية الموسم مع نهاية العام سيؤثر بقوة على الموسم المقبل".

وتشير التقارير إلى اقتراب استئناف الموسم في يونيو المقبل مع عودة الأندية للتدريبات في مايو.

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