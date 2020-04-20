جارديان: تضاعف أعداد اللاعبين المصابين بأعراض الاكتئاب والقلق بسبب توقف النشاط

تضاعف عدد لاعبي كرة القدم المصابين بأعراض الاكتئاب منذ توقف الرياضة في العالم على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية.

وقال التقرير إن اتحاد اللاعبين العالمي ورابطة اللاعبين المحترفين أجرت استطلاع رأي للاعبين وجدت من خلاله أن اللاعبين يعانون من نوبات قلق وأعراض الاكتئاب بسبب المخاوف الشديدة من التأثير طويل الأمد لجائحة فيروس كورونا على المجتمع الرياضي ككل.

رابطة اللاعبين المحترفين أجرت استطلاعا بين ألف و602 لاعبا محترفا، في الفترة من 22 مارس وحتى 14 أبريل، واكتشف أن 22% من أصل 468 لاعبة و13% من أصل ألف و134 لاعبا قد ظهرت لديهم أعراض مستمرة للاكتئاب.

كما وجدت الرابطة أن نسبة 18% من الإناث و16% من الرجال يعانون من أعراض القلق.

الدراسة شملت لاعبين من 16 دولة مختلفة تعرضوا لخطر كبير من تفشي فيروس كورونا وقاموا بالإجراءات الاحترازية المتبعة والتي من ضمنها الإغلاق التام، منها إنجلترا واسكتلندا وجمهورية أيرلندا.

وتسببت تلك الدراسة في المزيد من المخاوف لدى رابطة اللاعبين المحترفين بعد دراسة سابقة في شهري ديسمبر ويناير وقتها كانت المواسم الكروية مازالت جارية وتضمنت مجموعة من 307 لاعبا مختلفا، وقتها كانت نسبة 11% من النساء و6% فقط من الرجال هم من أبلغوا عن أعراض الاكتئاب والقلق، لكن بعد تطبيق البحث خلال الوقت الحالي وجدوا أن النسبة مرتفعة.

رابطة اللاعبين المحترفين قالت وفقا للتقرير إن اللاعبين الذين شعروا بالقلق حيال مستقبلهم الكروي كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن إصابتهم إما بالاكتئاب أو نوبات القلق.

ورغم أن اللاعبين الكبار في العالم قد يكونون مؤمنين بشكل كبير ماديا، إلا أن متوسط مدة العقود حول العالم حاليا عامين أو أقل، وأغلب اللاعبين حاليا يواجهون نفس المشاكل المادية والقلق بشأن حياتهم.

وتحدث فينست جوتيبارج للصحفيين قائلا: "في كرة القدم، فجأة وجد اللاعبين الشباب من الرجال والنساء أنفسهم يتعاملون مع العزل الفردي والوضع الحالي وإيقاف حياتهم العملية مع الكثير من الشكوك حول مستقبلهم".

وواصل "البعض قد لا يكون مؤهلا بشكل كاف لمواجهة مثل هذه الظروف، ونشجعهم على طلب المساعدة من شخص يثقون به أو طبيب نفسي محترف".

وأشارت الدراسة كذلك إلى أن 75% من الذين خضعوا لها قالوا إنهم اضطروا للصرف من مدخراتهم وكذلك البحث عن المساعدة من الطبيب النفسي، كما أن رابطة اللاعبين المحترفين تطور حاليا وسيلة مساعدة نفسية لتقديم الرعاية اللازمة للاعبي الكرة.

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