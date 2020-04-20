فايلر: الأهلي منضبط ولاعبوه رائعون.. سيؤدي جيدا لو لعب في أوروبا

أشاد ريني فايلر مدرب الأهلي بلاعبي فريقه مشيرا إلى سعادته بخوض تجربة التدريب في مصر لأول مرة خلال مسيرته، كما تخيل السويسري لو لعب المارد الأحمر في أوروبا كيف سينافس عمالقة القارة العجوز.

في حواره مع مجلة كيكر الألمانية، قال فايلر (46 عاما):"اللاعبون محترفون وهادئون ويقومون بما عليهم" وذلك ردا على الأجواء في مصر بعد توقف كرة القدم بسبب فيروس كورونا.

وأضاف "الإشراف بنفسي على تدريبات اللاعبين في المنزل ليس ضروريا، الفريق لديه انضباط شديد. فقط في بعض المواقف عليك التعامل بمرونة وتلقائية مع المشكلات".

واستمر "عليك بالتأقلم مع الأجواء، لا يمكنك أن تكون نفس الشخص في كل مكان تذهب إليه. افعل أكثر مما تتكلم، لنكون صرحاء، حتى لو كان أحيانا الأمر غير مريح. مع كل الضغوط من أجل النجاح، مهم أن تبقى انسانا منصفا".

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وأردف "هذا لا يعني عدم انتقاد النجوم، فقط عليك إقناعهم بحذر. أنا سعيد جدا بهذه التجربة. اللاعبون هنا رائعون، يلعبون كرة القدم بشكل جيد. وبالنسبة للعقلية، يفضلون اللعب الهجومي أكثر من الدفاعي، لكنهم تحسنوا كثيرا في الشهور الأخيرة".

وأتم حديثه ردا على سؤال، هل يقدر الأهلي على المنافسة في دوري أوروبي كبير مثل الألماني، بالقول:"هذا أمر افتراضي. بمقدورنا أن نصبح الثامن أو في المركز 12. صراحة، لا أعرف. ما أثق به هو أن الفوز علينا سيكون صعبا على أي فريق".

16 انتصارا وتعادل، حصيلة ممتازة لفايلر في أول موسم له بمصر، يتصدر الدوري مع الأهلي بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه المقاولون العرب.

وينتظر الأهلي مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

لكن توقف كرة القدم في العالم بسبب فيروس كورونا يجعل استئناف المباريات أمرا لا يمكن التكهن بموعده.

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