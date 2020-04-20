فيديو في الجول - (1) إسماعيل أحمد عن بدايته مع كرة السلة والاحتراف في لبنان والعودة للاتحاد

يعتبر إسماعيل أحمد نجم فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة أحد أساطير اللعبة في مصر.

وتحدث FilGoal.com مع إسماعيل أحمد عن بداياته ومشواره الاحترافي في لبنان والاتحاد السكندري.

وقال إسماعيل أحمد "بدأت مشواري مع نادي الشبان المسلمين وعمري 6 سنوات واستمريت حتى عام 1993 بعد أن انضممت لمنتخب الشباب".

video:1

وأضاف "بعد ذلك حققنا لقب بطولة الشباب في سوريا وعدت إلى الاتحاد السكندري قبل أن انتقل إلى لبنان لمدة عام واحد ثم لعبت من 2000 إلى 2002 للاتحاد من جديد".

وعن إنجازاته مع الاتحاد أوضح "حققت كل البطولات التي شاركنا فيها تقريبا باستثناء بطولة إفريقيا فقط، لكن حققت دوري وكأس وبطولة عربية مع الاتحاد".

وبالحديث عن فريقه الأقرب له في لبنان اختار إسماعيل أحمد "نادي الرياضي هو أقرب نادي مما لعبت لهم في لبنان، أيضا رئيس النادي كان له دور في حصولي على الجنسية عام 2014".

وأتم تصريحاته في الجزء الأول قائلا: "انتقلت إلى الاتحاد في 2009 حتى توقف الدوري بسبب الثورة ووقتها عرض الرياضي اللبناني عليّ العودة فانضممت للفريق".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

أبطال الهاتريك في تاريخ منتخب مصر

تقرير: باريس يريد ثنائي يوفنتوس مقابل إيكاردي

وزير الصحة الإيطالي: كرة القدم هي آخر اهتماماتنا

لوكاكو يختار أفضل لاعب زامله

راكيتيتش: إذا أُلغي الموسم يجب منح برشلونة لقب الدوري

فابريجاس: أثق أن ميسي سيعتزل في برشلونة