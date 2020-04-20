وزير الرياضة: نسعى لإنشاء صندوق خاص للعاملين في المجال الرياضي

اجتمع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين بحضور محمد دياب مستشار الوزارة وأحمد الشيخ وكيل الوزارة، وذلك لدراسة دعم لاعبي كرة القدم في الدرجات الدنيا من الدوري المصري.

وتناول اللقاء دعم لاعبي القسم الثاني والثالث والرابع نظرا لتوقف النشاط الرياضي وفقا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصري لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وثمن أشرف صبحي الدور الكبير الذي تقوم به جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة عبد الغني في تقديم الدعم المادي للاعبي كرة القدم بدرجاتها المختلفة، في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا التي أثرت على جميع نواحي الحياة.

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وقال صبحي في تصريحات صحفية: "الوزارة تسعى لدعم المنظومة الرياضية بشكل كامل في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر، والدولة في ظل قيادتها السياسية لا تبخل في تقديم كافة نواحي الدعم لشباب مصر داخليا وخارجيا".

وواصل "الوزارة تقوم بدورها المجتمعي والخدمي على مستوى القطاعين الشبابي والرياضي، خاصة في وقت الأزمات، وهناك مساعي حثيثة لإنشاء صندوق خاص للرياضيين والعاملين في المجال الرياضي والأندية الصحية حتى يكون داعما لهم في الأزمات وذلك وفقا لأحكام القانون 54 لسنة 1975 بشأن صناديق التأمين الخاصة".

وتحدث عبد الغني قائلا: "الدعم المقدم من الجمعية بالتعاون مع الوزارة هو بداية التعاون المثمر بين الطرفين لرفعة شأن الكرة المصرية".

وواصل "الجمعية بكامل إمكانياتها تضع نفسها في خدمة الوزارة للعبور من المحنة الحالية".

وأتم "معجب للغاية بالإدارة الاحترافية لوزير الشباب والرياضة للمنظومة في ظل الأجواء الحالية، وما قبلها من ملفات شائكة بما لا يخالف القوانين واللوائح، الفكر هو بداية أي مشروع ناجح في العالم، التعاون مع الوزارة سيكون نواة لدعم كل لاعب كرة قدم حالي وسابق في الأعوام المقبلة".

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