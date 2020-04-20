ميرور: مقترح في يويفا لإنهاء دوري الأبطال بخوض مباراة كل 3 أيام

يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لمناقشة طريقة إنهاء بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي خلال اجتماع بالفيديو يعقده أليكسندر تشيفيرن رئيس الاتحاد خلال الأسبوع الجاري. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال التقرير إن أندية الصفوة في أوروبا التي قد تصل للمراحل النهائية من البطولتين، قد تضطرا للعب مباراة كل 3 أيام للتأكد من إنهاء البطولتين في شهر أغسطس المقبل.

وأشار إلى أن أحد الأفكار التي تم طرحها لمناقشتها في الاجتماع، هي خوض المباريات الثلاثة لنصف النهائي والنهائي، باعتبار أن البطولة ستقام على هيئة دورة مجمعة، ستقام على مدار خمسة أيام على ملعبي إسطنبول الذي كان مقررا له استضافة دوري الأبطال وجدانسك في بولندا الذي كان سيستضيف نهائي الدوري الأوروبي.

وتقتضي الخطة بأن تلعب مباراة نهائي دوري الأبطال يوم 29 أغسطس ونهائي الدوري الأوروبي بعد 3 أيام.

تلك الطريقة لإنهاء البطولة، ستعني أن مرحلة دور المجموعات من موسم 2020-2021، لن تبدأ قبل يوم 20 أكتوبر المقبل، بعد شهر من موعد بدايتها القديم، إذ أنها كانت تبدأ بعد أسبوعين ونصف من بداية شهر سبتمبر.

"ميرور" قالت منذ عدة أيام إن يويفا سيناقش إقامة بطولة مصغرة لإنهاء دوري الأبطال بشكل سريع بعد نهاية الموسم الكروي في الدوريات الأوروبية. (طالع التفاصيل)

وهناك مباريات لم تحسم بعد في إياب دور الـ16 مثل مانشستر سيتي ضد ريال مدريد وتشيلسي ضد بايرن ميونيخ وليون ضد يوفنتوس وبرشلونة ضد نابولي.

على الجانب الآخر ففي الدوري الأوروبي هناك مباراتين لم تلعبا من الأساسي في ذهاب دور الـ16 وهما إنتر ميلان ضد خيتافي وإشبيلية ضد روما.

في حين أن مباريات بلدية إسطنبول ضد كوبنهاجن وأولمبياكوس ضد ولفرهامبتون ورينجرز أمام باير ليفركوزن وفولفسبورج أمام شاختار دونيتسك وإينتراخت فرانكفورت أمام بازل ولاسك أمام مانشستر يونايتد جميعها شهدت إقامة مباريات الذهاب فقط.

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