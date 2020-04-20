إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان الخميس من أجل رقم استثنائي

يعود زلاتان إبراهيموفيتش إلى ميلان يوم الخميس المقبل بهدف الوصول إلى رقم استثنائي للموسم الخامس عشر على التوالي.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان ميلان

وكشفت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت عن سعي إبراهيموفيتش لتسجيل 10 أهداف على الأقل للموسم الـ 15 على التوالي في المواسم التي لعب فيها 10 مباريات على الأقل.

وانضم إبراهيموفيتش إلى ميلان في يناير وسجل 4 أهداف في ولايته الثانية في ميلانو.

وسجل إبراهيموفيتش ضد كالياري وإنتر في الدوري وأمام تورينو وجنوى في الكأس.

وإذا تم استئناف النشاط الرياضي سيمتلك إبراهيموفيتش 12 مباراة لتحقيق هدفه بتسجيل 6 أهداف على الأقل.

وسجل زلاتان 460 هدفا في 751 مباراة خلال مسيرته ولعب لأندية أياكس ويوفنتوس وإنتر وبرشلونة وميلان وباريس سان جيرمان ولوس أنجلوس جالاكسي.

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