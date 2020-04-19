قائد صن داونز: قميص شيكابالا يحمل ذكريات خاصة في حياتي.. مثل إنييستا

الأحد، 19 أبريل 2020 - 19:22

كتب : FilGoal

شيكابالا

استعاد هلومفو كيكانا قائد نادي صن داونز الجنوب إفريقي، ذكرياته مع اللاعبين الذين تبادل معهم القمصان خلال مسيرته الحالية، قمان من بينها قميص محمود عبد الرازق "شيكابالا" الذي له مكانة خاصة في قلبه.

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال كيكانا: "لدي العديد من القمصان التي استبدلتها مع خصومي في الملاعب، من الصعب أن اختيار الأفضل".

وأضاف في تصريحاته مع (كيك أوف) "لكن أعتقد إن قميص شيكابالا يحمل ذكريات خاصة في حياتي خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا".

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وتابع "كذلك مثل قميص إنييستا الذي حصلت عليه عندما واجهته في مباراة ودية منذ سنوات".

وأكمل حديثه قائلا: "لا يزال إنييستا أحد أفضل اللاعبين في الجيل الحالي".

واستمر "لدي أيضا قميص سوربرايز موريري (مهاجم جنوب إفريقيا السابق) مُعلق في منزلي".

وأتم "أُحب جميع القمصان التي امتلكها من خصومي وزملائي. لهم مكانة خاصة في قلبي".

وواجه كيكانا نظيره شيكابالا في 2016 خلال دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا وكذلك نهائي المسابقة التي انتهت بتتويج صن داونز.

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