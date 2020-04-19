مارسيلو لـ فينيسيوس: أنت مستقبل ريال مدريد

أشاد النجم البرازيلي مارسيلو مدافع ريال مدريد بمواطنه وزميله في الفريق فينيسيوس جونيور مؤكدا أنه مستقبل الملكي سيكون رائعا بمجموعة اللاعبين الشباب الحالية.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد مارسيلو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وخلال بث مباشر عبر موقع "إنستجرام" لمارسيلو رفقة فينيسيوس قال الظهير الأيسر: "أنا معجب كثيرا بقدرات فينيسوس فهو لاعب يتمتع بالصبر ويعمل بجد ويتقبل نصائح الآخرين".

وأضاف مارسيلو: "ريال مدريد ناد مميز فينيسيوس ومثله من باقي اللاعبين الشباب هم مستقبلنا سواء رودريجو أو براهيم دياز أو إيدير ميليتاو وغيرهم".

وأتم تصريحاته "أنا دائما ما أحب مساعدة اللاعبين الشباب في الفريق لأنهم مستقبل النادي".

ليرد عليه فينيسيوس خلال البث المباشر: "أنا ممتن لك كثيرا لأنك دائما ما تتحدث معي وتمنحني نصائح أحتاج إليها عن كرة القدم لتصحيح موقفي وأنا أتطور بسبب مساندتك وهذا هو ما أريده".

وانضم فينيسيوس جونيور البالغ من العمر 19 عاما إلى ريال مدريد في 2018 قادما من فلامينجو البرازيلي.

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