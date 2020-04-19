رئيس برشلونة السابق: لن أدخل انتخابات 2021 بسبب أمي

الأحد، 19 أبريل 2020 - 18:45

كتب : FilGoal

روسيل برشلونه

أكد ساندرو روسيل الرئيس السابق لـ برشلونة، أنه لا ينوي الترشح في انتخابات 2021 المقبلة.

وصرّح روسيل: "وعدت أمي بعدم الترشح في الانتخابات مجددا طالما كانت على قيد الحياة".

وأضاف لصحيفة موندو ديبورتيفو: "وأتمنى أن تظل أمي حية حتى عمر الـ 150".

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وأتم: "بالإضافة إلى ذلك، عليك أحيانا أن تطوي الصفحة وألا تظل مسؤولا للأبد".

روسيل (56 عاما) كان نائبا لـ جوان لابورتا رئيس برشلونة بين 2003 و2005 قبل أن يتقدّم باستقالته من منصبه.

لاحقا، خلف روسيل نظيره لابورتا في كرسي الرئاسة عام 2010، وظل في منصبه حتى يناير 2014 عندما استقال من منصبه على خلفية اتهامه باختلاس الأموال خلال التوقيع مع البرازيلي نيمار جونيور.

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