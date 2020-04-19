مدرب بلجيكا: هازارد على وشك التعافي.. إنه محظوظ

الأحد، 19 أبريل 2020 - 18:32

كتب : FilGoal

هازارد - ريال مدريد

يقترب إدين هازارد لاعب ريال مدريد، من التعافي بعد الإصابة التي تعرض لها في الكاحل.

إدين هازارد

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وأصيب هازارد في الكاحل وغاب لمدة 3 أشهر، لكنه تعرض لانتكاسة بعد أقل من أسبوع بعد عودته، وغادر مباراة ليفانتي في نفس الشهر مصابا.

وصرّح ماريتنيز: "إدين في حالة جيدة، لم يتعرض لأي انتكاسات، ويستطيع الركض مجددا خلال الأيام القليلة المقبلة".

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وأضاف لموقع HLN البلجيكي: "نعرف أنه سيعود أقوى مما كان، إنه محظوظ بالخضوع للجراحة مباشرةً قبل توقف كرة القدم بسبب فيروس كورونا".

وكان من المفترض أن ينتهي موسم هازارد مع إصابته الثانية، خصوصا بعد خضوعه لعملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية.

لكن توقف نشاط كرة القدم واحتمالية امتداد الموسم لأشهر إضافية عن موعد انتهائه الأصلي، سيجعل هازارد لائقا مع استئناف المسابقات.

هازارد (29 عاما) انتقل إلى ريال مدريد مطلع الموسم قادما من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو، لكنه لم يخض معه سوى 15 مباراة، سجل فيها هدفا واحدا، وصنع 5 أهداف.

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