بيلد: دورتموند سيجعل سانشو الرجل الثاني في الفريق إذا رفض عرض يونايتد

الأحد، 19 أبريل 2020 - 18:17

كتب : FilGoal

جادون سانشو - بوروسيا دورتموند - الدوري الألماني

يحاول بوروسيا دورتموند التصدي لرغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع نجمه الشاب جادون سانشو.

جادون سانشو

النادي : بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن دورتموند عرض على سانشو ثاني أكبر راتب في الفريق إذا رفض عرض يونايتد.

وأضافت الصحيفة أن دورتموند يريد الحفاظ على نجمه الإنجليزي الشاب بكل قوة، لذلك سيجعله ثاني أكثر لاعب من حيث الراتب في الفريق بعد القائد ماركو رويس.

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ويحصل سانشو البالغ من العمر 20 عاما على راتب سنوي يبلغ 6 ملايين يورو، وينوي دورتموند زيادة راتبه إلى 10 ملايين في حال استمراره مع الفريق.

وفي الموسم الحالي سجل سانشو 17 هدفا وقدم 19 تمريرة حاسمة في 35 مباراة مع دورتموند.

وترغب العديد من الأندية الإنجليزية في ضم سانشو وعلى رأسهم مانشستر يونايتد، وأيضا تشيلسي وليفربول.

إلا أن التقارير الإنجليزي تشير إلى تفضيل اللاعب الشاب الانضمام لقلعة الشياطين الحمر.

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