لوفرين: هذا ما يحتاجه ليفربول للاستمرار على منصات التتويج

يؤمن ديان لوفرين مدافع ليفربول بقدرة فريق الريدز الحالي على تحقيق المزيد من الإنجازات في السنوات القادمة.

ديان لوفرين النادي : ليفربول ليفربول

ليفربول توج بألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية العام الماضي، بالإضافة لانفراده بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه قبل توقف النشاط الكروي بسبب انتشار وباء كورونا.

وقال لوفرين في تصريحات لموقع ناديه "لقد قام يورجن كلوب بعمل كبير معنا منذ البداية، ونحن لازلنا نتعلم أشياءً جديدة".

وواصل "إنه يجيد إدارة الفريق في لحظات الانتصار والهزيمة، ويمتلك جميع مقومات المدرب المميز. سنحافظ دائمًا على رغبتنا في الفوز، وهذا ما ساهم في زرعه فينا".

وأضاف "عندما تتناول وجبة طعام جيدة، فأنت ترغب في تناولها مرة أخرى، ولذلك نحن متعطشون لتحقيق المزيد من الإنجازات".

تابع لوفرين "من الجيد أن تمزج القائمة بين اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرات، وأعتقد أن هذا التوازن هو الخيار الأنسب لأي فريق. لقد تعودنا على لعب المباريات النهائية وخوض المواجهات الكبيرة ضد الفريق القوية ونعرف كيفية التعامل معها بشكل جيد".

وأردف المدافع الكرواتي "حتى عندما نتأخر في النتيجة، لا نسقط في فخ التوتر ونستطيع العودة من جديد".

وشدد "إذا حافظنا على القوام الحالي للفريق، سنتطور أكثر في السنوات القادمة".

في الوقت الحالي، يواصل لوفرين وجميع لاعبي ليفربول التدرب كل في منزله في ظل تفشي وباء كورونا.

ووجه المدافع الكرواتي رسالة إلى جماهير الريدز. "نحن نمر بفترة عصيبة. جميعنا لم نكن مستعدين لما نعيشه الآن، وهذه تجربة جديدة على العالم أجمع. نحن نقدر كثيرًا الدور الذي يقوم به العاملين في هيئة الخدمات الصحية، ولذلك كل ما علينا فعله الآن هو البقاء في منازلنا والالتزام بإرشادات وتعليمات الحكومات لتخفيف الحمل عليهم. فلتبقوا في منازلكم وحافظوا على صحتكم حتى تعود الحياة إلى طبيعتها من جديد".

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