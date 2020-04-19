أحمد سليمان يعتزم خوض انتخابات الزمالك المقبلة

الأحد، 19 أبريل 2020 - 16:48

كتب : FilGoal

أحمد سليمان

أعلن أحمد سليمان نائب رئيس الزمالك السابق عزمه خوض انتخابات النادي بعد الانتهاء من الأزمة الحالية والقضاء على تفشي فيروس كورونا.

وكان سليمان قد ترشح على منصب الرئيس في الانتخابات الأخيرة والتي فاز بها مرتضى منصور رئيس الزمالك الحالي.

وكشف سليمان في بيانه "انتظر من رئيس الزمالك الذي كشف عن عزمه خوض انتخابات النادي المقبلة، أن يطرح الثقة في نفسه والدعوة لانتخابات حرة ليعرف حجمه الحقيقي".

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وتابع "أقول لهذا الشخص لو كانت لديك شجاعة حقيقية وقررت الدعوة لانتخابات مبكرة، سأكون بفضل الله في انتظارك مرشحا على منصب الرئيس لتعرف حجمك الحقيقي بين الجميع".

وأضاف سليمان "انتظر أيضا سقوط الجدار العازل الذي تحتمي خلفه الحصانة مع كل تجاوز وسباب وقذف وإهانة وتطاول ترتكبها في حقي وحق كل من يتصدى لأكاذيبك".

واختتم سليمان بيانه قائلا: "إن غد لناظره قريب".

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الزمالك أحمد سليمان
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