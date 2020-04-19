ماذا جاء في خطاب فيفا إلى الأهلي بشأن الشكوى ضد عبد الله السعيد

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" شكوى الأهلي ضد الأهلي السعودي واللاعب عبد الله السعيد والذي طلب فيه الحصول على قيمة شرط جزائي وفقا لعقد مبرم بين الناديين في 2018.

وألزم فيفا الأهلي بدفع مبلغ قدره 15 ألف فرانك سويسري هي القيمة المتبقية من تكاليف إجراءات فحص الشكوى بعدما دفع النادي المصري 5 آلاف فرانك سويسري في وقت سابق.

وسمح فيفا في خطابه إلى الأهلي بطلب الأخير لحيثيات الحكم خلال مدة قدرها 10 أيام من تاريخ استلام القرار.

وطالب الأهلي في الشكوى الحصول على مبلغ قدره مليوني دولار هي قيمة شرط جزائي كان موجودا في عقد بيع اللاعب إلى الأهلي السعودي في 2018.

والشرط الجزائي كان متعلقا بعودة السعيد إلى الدوري المصري، يحصل عليه الأهلي إذا انضم اللاعب لفريق مصري آخر وهو ما حدث بعد ارتداء السعيد لقميص بيراميدز في يناير 2019.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي يوم السبت إن الرفض برره فيفا بأنه "لم يعد منوطا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي لأن اللاعب حاليا ضمن صفوف فريق مصري، وبالتالي بات الأمر شأن داخلي والمسؤول عنه هو الاتحاد المصري لكرة القدم". (التفاصيل)

وقرر الأهلي تقديم شكوى جديدة ضد اللاعب للاتحاد المصري لكرة القدم.

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