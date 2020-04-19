روني: يؤلمني القول إن ليفربول يملك أفضل هجوم في العالم

الأحد، 19 أبريل 2020 - 16:06

كتب : FilGoal

واين روني - ديربي كاونتي

كشف واين روني أسطورة مانشستر يونايتد عن ألمه بالاعتراف أن الخط الأمامي لفريق ليفربول هو الأفضل في العالم وروبرتو فيرمينو هو صاحب الدور الرئيسي.

ويتقدم ليفربول في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه، وفاز بلقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وقال روني في تصريحات لصحيفة صنداي تايمز: "غالبا ما يكون التسجيل متروكا للاعبين الذين يعملون معا، وتعد جبهة ليفربول الثلاثية هي الخط الأمامي المثالي في العالم".

أخبار متعلقة
لورينتي: ليفربول شعر بالفزع ضدنا.. لم يتخيل رد فعل أتليتكو كتاب جديد يكشف: مورينيو وافق على تدريب ليفربول.. لولا ١٥ يوما ومينديز جيرارد: فريق ليفربول الحالي أمامه فرصة قوية لكتابة التاريخ تقارير: تشيلسي يزاحم ليفربول على ضم تيمو فيرنر

وسجل محمد صلاح 20 مرة للموسم الثالث على التوالي، في حين أن ساديو ماني سجل 18 هدفا في واحد من أفضل مواسمه.

وأوضح روني "صلاح وماني يوفران العمق من خلال دفع الفرق للخلف، مما يسمح لفيرمينو بالتحرك في العمق بالكرة".

وشدد روني "يؤلمني أن اعترف بذلك، لكن ليفربول هو أفضل وحدة هجومية في كرة القدم العالمية بالوقت الحالي".

وأتم تصريحاته "يذكرني كيف كان روما يلعب مع فرانشيسكو توتي باعتباره رقم 10 واثنين عدائين يهاجمون من الأطراف".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

تقرير مغربي: الزمالك يريد لاعب حسنية أكادير

تقرير: يوفنتوس يفاوض زيدان

عبد ربه: أدين لهذا اللاعب بالكثير

عبد ربه: وجود صلاح مع الجيل الذهبي ما كان ليؤهلنا للمونديال

رئيس بورتو: مورينيو كاد يعود إلينا

لوكاكو يوضح موقفه من العودة للدوري الإنجليزي

ليفربول صلاح فيرمينو ماني روني
نرشح لكم
أخر الأخبار
لوفرين: هذا ما يحتاجه ليفربول للاستمرار على منصات التتويج 27 دقيقة | أوروبا
أحمد سليمان يعتزم خوض انتخابات الزمالك المقبلة 36 دقيقة | مصر
ماذا جاء في خطاب فيفا إلى الأهلي بشأن الشكوى ضد عبد الله السعيد 55 دقيقة | مصر
روني: يؤلمني القول إن ليفربول يملك أفضل هجوم في العالم ساعة | أوروبا
صلاح يخبر كلوب عن طبيعة علاقته بـ لوفرين حاليا.. والكرواتي يرد ساعة | المحترفون
حوار - ماني يتحدث عن أفضل أهدافه ولحظات فخره وقصة شعره المنتظرة ساعة | أوروبا
محامي النقاز: سنفكر في التصالح مع الزمالك إذا اعتذر مسؤولوه 3 ساعة | مصر
اختبار في البيت - هل تتذكر هؤلاء المدربين؟ 3 ساعة | لعبة في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كاف يوضح طريقة تأهل أندية إفريقيا لـ كأس العالم للأندية 2 بعد قرار فيفا.. الأهلي يشكو عبد الله السعيد مجددا لاتحاد الكرة 3 في الجول يوضح – "رفض تعويض النقاز".. لماذا حكم فيفا بمليون و300 ألف دولار تحديدا على الزمالك 4 متعب يعتذر لـ حسام البدري
قد ينال إعجابك