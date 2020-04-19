صلاح يخبر كلوب عن طبيعة علاقته بـ لوفرين حاليا.. والكرواتي يرد

مازح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الثنائي محمد صلاح وديان لوفرين حول طبيعة علاقة الصداقة التي تربطهما في ظل حالة الحجر المنزلي التي يعيشها العالم.

وتوقف الدوري الإنجليزي وكل المنافسات الرياضية حول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا.

والتقى فريق ليفربول في محادثة جماعية بالفيديو عبر الانترنت لخوض تدريب قصير يجمع اللاعبين.

حين التحق النجم المصري بالمكالمة الجماعية سأله كلوب "صلاح، أخبرني هل يتواصل معك لوفرين حاليا أم يتجاهلك؟".

ورد صلاح مازحا "لا"، ليعقب كلوب "لا على الإطلاق؟"، هنا ظهر لوفرين وقال لزميله المصري "لا تكذب".

فقال صلاح "في الحقيقة اتصل بي مرتين يوم أمس لكنني لم أرد لأنني كنت مشغولا".

وواصل المدرب الألماني أسئلته للثنائي حين قال للمدافع الكرواتي "هل كان هناك شيء مهم تتصل بسببه".

ورد لوفرين بقوله "نعم كان شيئا مهما للغاية"، ليرد صلاح مازحا "لا أعتقد ذلك".

صلاح ولوفرين تربطهما علاقة صداقة قوية منذ انضمام صلاح للريدز في صيف 2017 قادما من روما.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

تقرير مغربي: الزمالك يريد لاعب حسنية أكادير

تقرير: يوفنتوس يفاوض زيدان

عبد ربه: أدين لهذا اللاعب بالكثير

عبد ربه: وجود صلاح مع الجيل الذهبي ما كان ليؤهلنا للمونديال

رئيس بورتو: مورينيو كاد يعود إلينا

لوكاكو يوضح موقفه من العودة للدوري الإنجليزي