صلاح يخبر كلوب عن طبيعة علاقته بـ لوفرين حاليا.. والكرواتي يرد

الأحد، 19 أبريل 2020 - 15:50

كتب : FilGoal

صلاح ولوفرين

مازح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الثنائي محمد صلاح وديان لوفرين حول طبيعة علاقة الصداقة التي تربطهما في ظل حالة الحجر المنزلي التي يعيشها العالم.

ديان لوفرين

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وتوقف الدوري الإنجليزي وكل المنافسات الرياضية حول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا.

والتقى فريق ليفربول في محادثة جماعية بالفيديو عبر الانترنت لخوض تدريب قصير يجمع اللاعبين.

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حين التحق النجم المصري بالمكالمة الجماعية سأله كلوب "صلاح، أخبرني هل يتواصل معك لوفرين حاليا أم يتجاهلك؟".

ورد صلاح مازحا "لا"، ليعقب كلوب "لا على الإطلاق؟"، هنا ظهر لوفرين وقال لزميله المصري "لا تكذب".

فقال صلاح "في الحقيقة اتصل بي مرتين يوم أمس لكنني لم أرد لأنني كنت مشغولا".

وواصل المدرب الألماني أسئلته للثنائي حين قال للمدافع الكرواتي "هل كان هناك شيء مهم تتصل بسببه".

ورد لوفرين بقوله "نعم كان شيئا مهما للغاية"، ليرد صلاح مازحا "لا أعتقد ذلك".

صلاح ولوفرين تربطهما علاقة صداقة قوية منذ انضمام صلاح للريدز في صيف 2017 قادما من روما.

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