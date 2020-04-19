حوار - ماني يتحدث عن أفضل أهدافه ولحظات فخره وقصة شعره المنتظرة

أجاب ساديو ماني نجم ليفربول على بعض أسئلة جماهير ناديه، خلال فترة الحجر المنزلي التي يعيشها العالم حاليا.

ساديو ماني النادي : ليفربول

وتوقف الدوري الإنجليزي وكل المنافسات الرياضية حول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونشر موقع ليفربول إجابات ماني على أسئلة الجماهير عبر حساب النادي على إنستجرام، وجاءت على النحو التالي.

ما هو أفضل هدف لك مع ليفربول؟

هدفي ضد أرسنال لأنها كانت أول مباراة رسمية لي مع ليفربول. لذا بالنسبة لي، لن أنساه أبدًا، بالتأكيد. لقد سررت حقًا في نهاية اليوم بفوزنا بالمباراة.

من هو أسوأ اللاعبين ذوقًا في أختيار الملابس في الفريق؟

أسوأ رجل يرتدي الملابس، سأختار ديفوك أوريجي.

صف لنا شعورك بتمثيل منتخب بلادك؟

سأجد صعوبة في وصف كم أنا سعيد وفخور. ولكن سأقول أنه أفضل شيء يحدث في حياتي حتى الآن. أنا سعيد وفخور حقًا باللعب مع منتخب السنغال.

ما هي أكثر لحظاتك فخرًا؟

لدي العديد من لحظات الفخر في حياتي حتى الآن. ولكن عندما أصبحت لاعب كرة قدم كان أحد أفضل تلك اللحظات.

كيف ستكون قصة شعرك القادمة؟

أنا أخطط لقصه بالكامل!

من هو صاحب أفضل الاحتفالات بالأهداف - أنت أم روبرتو فيرمينو؟

أعتقد أن فيرمينو لديه أفضل الاحتفالات ولكن في بعض الأحيان يقلدني!

أصعب لاعب واجهه حتى الآن؟

حسنًا، أعتقد أن أفضل طريقة هي الحفاظ على ذلك سرًا، في المرة القادمة سيكون مستعدًا ولا أريد ذلك. أريد أن أسجل أهدافًا من أجلكم.

ما هو مكانك المفضل في السنغال؟

بالتأكيد، سأبدأ بمسقط رأسي، وهو أمر طبيعي. ثم داكار وسالي وبعض الأماكن الآخرى.

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