محامي النقاز: سنفكر في التصالح مع الزمالك إذا اعتذر مسؤولوه

يعتقد انيس بن ميم محامي ووكيل حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق أن تصالح اللاعب مع النادي شبه مستحيل بعد ما تعرض له اللاعب التونسي.

ورحل الظهير الأيمن صاحب الـ 27 عاما عن الزمالك دون موافقة الأخير، زاعما عدم حصوله على مستحقاته، قبل أن يتقدم بشكوى ضد النادي، وحصل النقاز على حكم من فيفا بتغريم النادي الأبيض مليون و250 ألف دولار.

وقال بن ميم في تصريحات لقناة الحدث اليوم:"التصالح مع الزمالك صعب للغاية، بل شبه مستحيل، لقد تعرض النقاز لإتهامات عديدة من قبل إدارة الزمالك".

وأضاف "لو تقدم الزمالك باعتذار عن ذلك، وقتها سنفكر في إمكانية التصالح".

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وتابع "ما قاله رئيس الزمالك عن حصول النقاز على مستحقاته غير صحيح، كل شيء مثبت في ملف قضية اللاعب لدى الاتحاد الدولي".

ورد بن ميم على تصريحات مسؤولي الزمالك حول عدم وصول مخاطبات رسمية من فيفا حول الحكم لصالح اللاعب بقوله:"عليهم أن يطالعوا بريدهم الالكتروني للتأكد من ذلك أو الاستفسار من محامي النادي".

وسبق للنقاز اللعب لنادي النجم الساحلي التونسي حتى انتقل إلى الزمالك في يناير 2018.

ولعب النقاز 22 مباراة دولية مع منتخب تونس وشارك في كأس العالم الأخيرة بروسيا.

وخاض النقاز 62 مباراة مع فريق الزمالك وحقق لقب كأس مصر مرتين والكونفدرالية الإفريقية.

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