اختبار في البيت - هل تتذكر هؤلاء المدربين؟

الأحد، 19 أبريل 2020 - 14:07

كتب : FilGoal

اختبار في البيت

هل تتذكر مدربي الدوري المصري جيدا؟ ليس المصريين وإنما الأجانب.

حسنا، شارك في اختبار جديد مع FilGoal.com.

جرب حظك وشارك نتيجتك مع أصدقائك.

أخبار متعلقة
وكيلته: اسألوا إيكاردي عن مستقبله روني يختار الأفضل بين ميسي ورونالدو مفسرا: سيعذبك قبل أن يقتلك! تقرير مغربي: الزمالك يريد لاعب حسنية أكادير تقرير: يوفنتوس يفاوض زيدان بديلا لـ ساري

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

تقرير مغربي: الزمالك يريد لاعب حسنية أكادير

تقرير: يوفنتوس يفاوض زيدان

عبد ربه: أدين لهذا اللاعب بالكثير

عبد ربه: وجود صلاح مع الجيل الذهبي ما كان ليؤهلنا للمونديال

رئيس بورتو: مورينيو كاد يعود إلينا

لوكاكو يوضح موقفه من العودة للدوري الإنجليزي

الدوري المصري اختبار في البيت #خليك في البيت
نرشح لكم
أخر الأخبار
لوفرين: هذا ما يحتاجه ليفربول للاستمرار على منصات التتويج 56 دقيقة | أوروبا
أحمد سليمان يعتزم خوض انتخابات الزمالك المقبلة ساعة | مصر
ماذا جاء في خطاب فيفا إلى الأهلي بشأن الشكوى ضد عبد الله السعيد ساعة | مصر
روني: يؤلمني القول إن ليفربول يملك أفضل هجوم في العالم ساعة | أوروبا
صلاح يخبر كلوب عن طبيعة علاقته بـ لوفرين حاليا.. والكرواتي يرد 2 ساعة | المحترفون
حوار - ماني يتحدث عن أفضل أهدافه ولحظات فخره وقصة شعره المنتظرة 2 ساعة | أوروبا
محامي النقاز: سنفكر في التصالح مع الزمالك إذا اعتذر مسؤولوه 3 ساعة | مصر
اختبار في البيت - هل تتذكر هؤلاء المدربين؟ 3 ساعة | لعبة في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كاف يوضح طريقة تأهل أندية إفريقيا لـ كأس العالم للأندية 2 بعد قرار فيفا.. الأهلي يشكو عبد الله السعيد مجددا لاتحاد الكرة 3 في الجول يوضح – "رفض تعويض النقاز".. لماذا حكم فيفا بمليون و300 ألف دولار تحديدا على الزمالك 4 متعب يعتذر لـ حسام البدري
قد ينال إعجابك