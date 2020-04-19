روني يختار الأفضل بين ميسي ورونالدو مفسرا: سيعذبك قبل أن يقتلك!

اختار واين روني نجم إنجلترا السابق واللاعب الحالي لديربي كاونتي أيهما أفضل بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس

وقال روني (34 عاما) في حواره مع Sunday Times:"رونالدو لم يركز على الأهداف حين بدأنا نلعب سويا لكن ترى أن كل ما كان يصبو إليه هو أن يصبح أفضل لاعب في العالم".

وواصل "تدرب وتدرب وبدأت تظهر قدراته. بات هدافا غير عادي، هو وميسي ربما أفضل لاعبين في تاريخ اللعبة. على الرغم من صداقتي مع رونالدو، سأختار ميسي. لنفس السبب أحببت مشاهدة شابي و(بول) سكولز، هناك شيء مختلف في أداء ميسي".

واستمر لاعب مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق "تحدثت عن الهدوء، ولا أتذكر رؤية ميسي يسجل بعدما يسدد الكرة بكل ما أوتي من قوة. فقط يدحرجها، يجعل الأمر سهلا للغاية. رونالدو لا يرحم في منطقة الجزاء، قاتل. لكن ميسي سيعذبك قبل أن يقتلك".

وأتم روني "ميسي يعطيك انطباعا أنه يستمتع. كلاهما غيرا اللعبة تماما على صعيد عدد الأهداف المسجلة، ولا أعتقد أن أحدا سيصل إلى ما بلغاه".

يتفق البعض مع رأي روني، ويختلف البعض، وتستمر المقارنة بين نجمين هيمنا على عرش الساحرة المستديرة لعقد وأكثر.نال ميسي الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 6 مرات، مقابل 5 لرونالدو.

ولا يزال الثنائي يبدع في المستطيل الأخضر، هذا مع برشلونة وذاك في يوفنتوس.

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