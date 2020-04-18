سر اللقب - في الدرجة الثانية.. حكا وكُفتة وجمارك وهريسة

حكا وكفتة وجمارك وهريسة وحمبوزو، ألقاب غير اعتيادية يحملها لاعبو الدرجة الثاني في مصر.

FilGoal.com توجّه إلى حاملي الألقاب، لمعرفة أصلها وسبب تسميتهم بها.

أحمد رجب (هريسة) هداف المنصورة

"سبب تسميتي هريسة كان أحد أقاربي، وأنا في الثالثة من عمري أطلق علي لقب هريسة نظرا لشكلي وأنا صغير وارتبط بي الاسم حتى اللحظة."

محمد عبدالناصر أحمد (أوشا) لاعب الداخلية والبنك الأهلي والنصر

"والدي أطلق عليا سم أوشا في عمر 10 سنوات من أجل "الدلع" لأني صغير العائلة."

مصطفي محمد (سمارة) مهاجم دمنهور

"أثناء مشاركتي مع المصرية للاتصالات في عمر 14 عاما، أحد الأصدقاء أطلق علي سمارة بسبب الشكل، واستمر الاسم مع منتخب مواليد 98 ومع الأندية حتى الآن."

أحمد سعيد (بندق) لاعب كوكاكولا

"اكتسبت لقب بندق وأنا في عمر 11 عاما بسبب الشبه بيني وبين خالد الغندور بندق."

محمد أحمد عبدالله (حكا) لاعب بلدية المحلة

"تم إطلاق اسم (حكا) عن طريق أحد أصدقائي بسبب ارتباطي الشديد بكرة القدم وقيامي بالحديث المستمر عن الكرة واللعب في أي وقت."

إسلام محمد (جمارك) لاعب الاولمبي

"كنت أقطن في منطقة الميناء بالإسكندرية وبجواري نادي الجمارك، وكنت دائما متواجدا بنادي الجمارك نهارا وليلا.

ليصير اسم شهرتي هو جمارك بسبب تواجدي الدائم في نادي هناك".

محمود عيد (بلية) لاعب كوكاكولا

"وأنا صغير أطلق عليّ خالي لقب (بلية) نظرا لجسمي النحيف وسرعتي وارتبط الاسم بي مع بدايتي في ناشئي الأهلي مواليد 98 ثم الأسيوطي وحاليا كوكاكولا".

محمد عبد الموجود (كفتة) لاعب كوكاكولا

"والدي كان شهرته عبده كفتة فتم إطلاق اسم كفتة عليّ أثناء لعبي كرة القدم مع أصدقائي".

علي محمد علي (وزة) لاعب بني سويف

"أطلق أحد مدربيني في مدرسة كرة القدم عليّ هذا اللقب في صغري، وارتبط الاسم بي في الألومنيوم، وبعدها انتقلت إلى ناشئي الأهلي مواليد 95 ثم الجونة وبورتو السويس".

محمد عبد القوي (حمبوزو) لاعب الرجاء

"شقيقتي هي من أطلقت عليّ لقب (حمبوزو).

بدايتي في حرس الحدود ثم كوم حمادة والرجاء منذ 4 مواسم".

محمد عادل بدير (مانجا) مدافع الزرقا

"كنت دائما عاشقا أكل المانجا كثيرا لدرجة أن أحد أصدقائي قال لي إنني سألعب يوما ما في الإسماعيلية بسبب حبي للمانجا، وأُطلِق علي اللقب وارتبط بي.

وفي نفس التوقيت كان عماد النحاس يلعب في الإسماعيلي وأسلوبه قريب مني، فارتبط الاسم بي أكثر".

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

من أفضل ممرر في الدوري المصري

أفضل 50 هدافا في تاريخ منتخب مصر

أكثر 5 مباريات مشحونة سياسيا في تاريخ المونديال

معلول: تلقيت عرضا ضخما للرحيل عن الأهلي

علي غزال: مفاوضات الزمالك شفهية

معلول: أردنا الزمالك لرد الاعتبار