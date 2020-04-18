بعد قرار فيفا.. الأهلي يشكو عبد الله السعيد مجددا لاتحاد الكرة

تقدمت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بشكوى جديد للاتحاد المصري لكرة القدم ضد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالي.

وطلب الأهلي في شكواه الحصول على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي وأهلي جدة وعبد الله السعيد قبل عامين (2 مليون دولار)، بعدما قام الأخير بفسخ عقده مع أهلي جدة والانضمام لـ بيراميدز.

وتلقى الأهلي ردا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أخطره من خلاله بأنه "لم يعد منوطا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي لأن اللاعب حاليا ضمن صفوف فريق مصري، وبالتالي بات الأمر شأن داخلي والمسؤول عنه هو الاتحاد المصري"، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للنادي.

وتضمن رد فيفا على الأهلي أنه "قام باستطلاع موقف أهلي جدة السعودي من الأزمة والذي أفاد بأن السعيد هو من قام بفسخ تعاقده وانضم لـ بيراميدز".

وبناءً على ذلك، تقدمت إدارة الأهلي بشكوى جديدة لاتحاد الكرة ضد السعيد "للحفاظ على حقوق النادي" وفقا لما أعلنه الأهلي.

إدارة الأهلي لجأت في البداية لاتحاد الكرة بخصوص الأزمة وجاء الرد وقتها "بأنه ليس المسؤول عن فض هذا النزاع لأن الطرف خارجي وهو أهلي جدة، ومن هنا قرر النادي اللجوء للاتحاد الدولي، وتلقى الرد الذي سبق الإشارة إليه".

ودعمت إدارة الأهلي الشكوى المقدمة لاتحاد الكرة بنسخة من العقد الثلاثي المبرم بين النادي ونظيره السعودي واللاعب و"الذي أشترط بأحد بنوده الرئيسية أنه لا يحق للاعب الانضمام لأي فريق مصري طوال فترة تعاقده مع أهلي جدة، وفي حال مخالفة ذلك يحصل الأهلي على شرط جزائي قيمته 2 مليون دولار"، وفقا للنادي.

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