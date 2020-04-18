الإسماعيلي لـ في الجول: منحنا اللاعبين جزءًا من مستحقاتهم.. واستكمال الدوري صعب

السبت، 18 أبريل 2020 - 15:26

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

قال صبري المنياوي مدير الكرة في النادي الإسماعيلي إن فريقه منح اللاعبين جزءًا من مستحقاتهم.

وأضاف في تصريحاته لـFilGoal.com أن "إدارة النادي وافقت على صرف هذا الجزء لمواجهة اللاعبين ومتطلباتهم خلال الفترة الحالية".

وأوضح المنياوي أن الإسماعيلي منح أيضا الجهاز الفني لفريق الكرة راتب شهر مارس في بداية إبريل الجاري.

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وأتم المنياوي "الجهاز الفني يتواصل باستمرار للتشاور في الوضع الراهن، يتابع اللاعبين منتظرا ما ستسفر عنه الأيام المقبلة. الكل يشك في استئناف الدوري مع استمرار الحظر، من الصعب استكمال الموسم والأفضل الاستعداد للموسم المقبل".

وتوقف الدوري المصري الممتاز في 11 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في ترتيب الدوري ورصيده 22 نقطة.

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