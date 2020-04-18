خبر في الجول – اقتراح في مجلس النواب لإعادة النشاط الرياضي في مصر

قدم رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق وعضو مجلس النواب اقتراحا بإعادة النشاط الرياضي في مصر، مع بعض الضوابط.

وحصل FilGoal.com على نص الاقتراح الذي قدمه البلتاجي لمجلس النواب والذي جاء كالتالي: "استنادا إلى حكم المادة (133) من الدستور، والمادة (234) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم باقتراح برغبة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الرياضة في شأن دراسة عودة النشاط الرياضي على مستوى الفريق الأول لمختلف الدرجات دون الناشئين".

وأردف اقتراح البلتاجي: "لا شك أن الظروف الحالية من انتشار وباء كورونا قد دفعت العديد من الدول إلى اتخاذ اجراءات احترازية من بينها وقف النشاط الرياضي على مختلف المستويات، إلا أن هذا الإجراء له مساوئ عديدة على قطاع كبير من الرياضيين".

وأكمل "لذلك نقترح دراسة عودة النشاط الرياضي على مستوى الفريق الأول لمختلف الدرجات دون الناشئين والبراعم أسوة بالقطاع المصرفي الذى عاد بكامل طاقته وهو مؤشر إيجابي لدوران عجلة الاقتصاد وكذلك الشركات والمحال التجارية، خاصة وأن المتبقي من مسابقات ألعاب السلة والطائرة واليد لا يزيد على جولتين، والأمر ليس صعبا بالنسبة لكرة القدم بعد إرجاء دورة الألعاب الأوليمبية للعام القادم، حماية لحقوق عشرات الألاف من اللاعبين والمدربين والإداريين والحكام والعمال وحقوق البث التليفزيوني".

وأتم البلتاجي اقتراحه "هذا مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة على أن تكون جميع المباريات بدون جمهور حتى نتلافى وجود تجمعات كبيرة، حيث أن هذا الاقتراح من شأنه أن يشجع الأسر – وخاصة الشباب منهم – على البقاء في المنازل لمتابعة مباريات أنديتهم، وهو ما يصب في صالح جهود الدولة لمواجهة وباء كورونا".

FilGoal.com تواصل مع البلتاجي الذي قال: "22 لاعبا في مساحة كبيرة أفضل من تجمع المئات في الأسواق الضيقة، أو الممثلين في الاستوديوهات لتصوير المسلسلات".

وأردف "هم يقولون إنهم يصورون المسلسلات حتى يجلس الناس في منازلهم وتشاهدهم، ماذا عن كرة القدم؟ سيجلس الجميع للمشاهدة".

وشدد البلتاجي "علينا إجراء تحاليل كورونا للاعبين قبل المباراة واستبعاد من يظهر عليه المرض، أسوة باختبار المنشطات".

وأتم "الاتحادات الرياضية في مأزق كبير بسبب تحديد الفائز باللقب أو تحديد الهابطين، والرياضة أصبحت جزء من الاقتصاد والجميع تأثر بإيقاف النشاط".

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر منذ منتصف مارس الماضي كإجراء احترازي، وتبعا لتوجهات الدولة لتقليل انتشار فيروس كورونا.

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