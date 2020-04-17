متعب: أردت العودة لرقم 13 في نهاية مسيرتي لكن أحمد عادل عبد المنعم رفض

الجمعة، 17 أبريل 2020 - 20:33

كتب : FilGoal

الأهلي - الفيصلي الأردني

كشف عماد متعب مهاجم النادي الأهلي التاريخي بأنه طلب العودة للرقم (13) في آخر سنوات مسيرته مع الفريق.

وحكى متعب القصة لقناة أون تايم سبورتس قائلا "في السنوات الأخيرة مع الأهلي فكرت في العودة للرقم 13 لأنني أتفائل به".

وأضاف "كان هذا رقم أحمد عادل عبد المنعم. طلبت منه فقال لي وماذا سأرتدي أنا إذا؟".

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متعب واصل "قلت له مازحا ارتدي رقم 10، فقال لي أنت عايز الناس تضحك علينا؟ لا يمكن لحارس ارتداء رقم 10".

وأتم "في النهاية رفض أحمد عادل عبد المنعم منحي الرقم 10 وتقبلت ذلك بالطبع".

عماد متعب اعتزل كرة القدم عام 2018 بعد 15 عاما قضاها مع الفريق الأول للنادي الأهلي منذ تم تصعيده في 2003.

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